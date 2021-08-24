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تراند اليوم : "البوب كيك" متعة الطعم والزينة

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*المقادير:
*للكريات:
- 600g من بقايا كعك الإسفنج أو غيرها
- 300g من جبن الكريم الطري
- 300g من السكر الناعم

*للزينة:
-30  عصا خشبية(Sticks) لتحمل الـpopcake
- 400g من الشوكولا يبقى اللون من اختيارك بين الأبيض أو الداكن، أو ربما ستختارين كل النوعين لخلق مزيج. (تذوَّب على ماري باين - أي طبق على الماء المغلي)
- إختاري الزينة للرش فوق الكريات حسب ذوقك.

*الطريقة: 
- تُمزَج المكونات السابقة في وعاء (ما عدا أغراض الزينة) وتُشكل إلى كراتٍ صغيرة. 
- تُوضع في الثلاجة لمدة 1 ساعة. ثم تُوضع الكرات على العصي لتصبح متماسكة.
- تُغمَس الكرات المحمّلة على عصي في الشوكولا المذوّبة ثم تترك لتبرد في الثلاجة مجدداً.

*طريقة التقديم:
تُخرَج "البوب كيك" من الثلاجة وتُغمس مجدداً في الشوكولا الذائب وتُضاف إليها أدوات الزينة حسب رغبتك، والصور المرفقة تمنحك المزيد من الأفكار


 
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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