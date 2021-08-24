تراند اليوم : "البوب كيك" متعة الطعم والزينة

*المقادير:
*للكريات:
- 600g من بقايا كعك الإسفنج أو غيرها
- 300g من جبن الكريم الطري
- 300g من السكر الناعم
*للزينة:
-30 عصا خشبية(Sticks) لتحمل الـpopcake
- 400g من الشوكولا يبقى اللون من اختيارك بين الأبيض أو الداكن، أو ربما ستختارين كل النوعين لخلق مزيج. (تذوَّب على ماري باين - أي طبق على الماء المغلي)
- إختاري الزينة للرش فوق الكريات حسب ذوقك.
*الطريقة:
- تُمزَج المكونات السابقة في وعاء (ما عدا أغراض الزينة) وتُشكل إلى كراتٍ صغيرة.
- تُوضع في الثلاجة لمدة 1 ساعة. ثم تُوضع الكرات على العصي لتصبح متماسكة.
- تُغمَس الكرات المحمّلة على عصي في الشوكولا المذوّبة ثم تترك لتبرد في الثلاجة مجدداً.
*طريقة التقديم:
تُخرَج "البوب كيك" من الثلاجة وتُغمس مجدداً في الشوكولا الذائب وتُضاف إليها أدوات الزينة حسب رغبتك، والصور المرفقة تمنحك المزيد من الأفكار