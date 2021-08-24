تراند اليوم : "البوب كيك" متعة الطعم والزينة

*المقادير:

*للكريات:

- 600g من بقايا كعك الإسفنج أو غيرها

- 300g من جبن الكريم الطري

- 300g من السكر الناعم

*للزينة:

-30 عصا خشبية(Sticks) لتحمل الـpopcake

- 400g من الشوكولا يبقى اللون من اختيارك بين الأبيض أو الداكن، أو ربما ستختارين كل النوعين لخلق مزيج. (تذوَّب على ماري باين - أي طبق على الماء المغلي)

- إختاري الزينة للرش فوق الكريات حسب ذوقك.

*الطريقة:

- تُمزَج المكونات السابقة في وعاء (ما عدا أغراض الزينة) وتُشكل إلى كراتٍ صغيرة.

- تُوضع في الثلاجة لمدة 1 ساعة. ثم تُوضع الكرات على العصي لتصبح متماسكة.

- تُغمَس الكرات المحمّلة على عصي في الشوكولا المذوّبة ثم تترك لتبرد في الثلاجة مجدداً.

*طريقة التقديم:

تُخرَج "البوب كيك" من الثلاجة وتُغمس مجدداً في الشوكولا الذائب وتُضاف إليها أدوات الزينة حسب رغبتك، والصور المرفقة تمنحك المزيد من الأفكار