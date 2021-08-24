تراند اليوم : طريقة عمل الباذنجان باللحم والفلفل

*مقادير الباذنجان وصلصة الفلفل:

- 1 حبة من الباذنجان، مقطعة (لمكعبات صغيرة)

- 2 حبتان من الفلفل الأحمر(مقطعة لمكعبات صغيرة)

- 1 حبة من الفلفل الأصفر(مقطعة لمكعبات صغيرة)

- 5 فصوص من الثوم(مفرومة ناعماً)

- ملح وفلفل

- 2 ملعقة صغيرة من الزعتر

- 200 غرام من المياه

- زيت بذور اللفت لأغراض الطهي

*مقادير كرات اللحم:

- 500g من لحم الغنم المفروم المعروف بـ"لحم الضآن"

- 1 باقة كزبرة طازجة

- ملح وفلفل

- 3 فصوص من الثوم

- زيت للقلي

*مقادير السلطة:

- 250g من براعم بروكسل(الملفوف الصغير)، مسلوقة قليلاً ولكن لا تزال مقرمشة

- 150g من البازيلاء (حبوب اداماميedamame beans) المغلي لمدة 15 ثانية

- 150g البازيلاء الخضراء(green runner beans) مسلوق ولكن لا تزال مقرمشة قليلاً

- 2 شريحتان من لحم الخنزير المقدد، تقلى حتى تصبح مقرمشة وتفرَم

*مقادير الإضافات للسلطة:

1 ملعقة صغيرة خردل ديجون، 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، 1 ملعقة صغيرة من العسل السائل والملح والفلفل، ودفقة من عصير الليمون الحامض حسب الرغبة (تُخفَق كل المكونات معاً حتى تصبح ناعمة، وتُخلط مع الخضار أعلاه) لتكمل السلطة.



خطوات تحضير الوجبة

*الطريقة:

- إبدأي بقلي الباذنجان في قليلٍ من الزيت حتى تصبح القطع طرية، وأضيفي إليها الثوم والزعتر.

في وعاءٍ آخر، إقلى الفلفل بقليلٍ من الزيت. وعندما تصبح القطع طرية وذابلة، أضيفيهم إلى الباذنجان وأضيفي الماء. واتركيهم لينضجوا على حرارةٍ منخفضة جداً.

- الآن عليكي بتحضير كريات اللحم. إبدأي بخلط اللحم مع الكزبرة والملح والفلفل وشكليها إلى كرات صغيرة. ثم اقليها على نارٍ عالية في بعض زيت بذور اللفت أو غيره من الزيوت التي لا تعطي طعماً وعندما يصبح لونها بنياً وقبل أن تستوي بالكامل إرفعيها وأضيفيها فوق الباذنجان ومزيج الفلفل ثم غطي الخليط واتركيهم لينضجوا برفق لمدة 20 دقيقة.

في غضون ذلك، حضري السلطة بإضافة الخضروات المسلوقة قليلاً إلى المقلاة مع قليل من الزيت وقلّبيها حتى الذبول. أضيفي عليهم مزيج الإضافات التي حضرتها للسلطة وفوقهم ما سبق وقمت بقليه وفرمه من لحم الخنزيز المقدد واخلطيهم جيداً لتصبح السلطة جاهزة لتُقدّم مع طبق الباذنجان واللحم المفروم.



*طريقة التقديم:

يُسكب طبق اللحم والباذنجان ويُضاف عليه بعض الزبادي اليونانية(اللبن الرائب) ورشة من الكزبرة الطازجة. ويمكن أيضاً تقديم هذا الطبق مع بعض الخبز، للتخلص من العصائر.

