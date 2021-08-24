تراند اليوم : ربع البالغين يإنجلترا أصيبوا بمرض عقلي

وكالات/ الخليج 365

خلصت دراسة سنوية عن الصحة في انجلترا إلى أن شخصا من كل أربعة بالغين أصيب في فترة ما من حياته بمرض عقلي.

وقال 26% من الذين خضعوا للدراسة -وعددهم 5000 شخص بالغ- إنهم تلقوا علاجا بعد تشخيص إصابتهم بمرض عقلي.

وجاء الاكتئاب على رأس قائمة الأمراض العقلية التي أصيب بها المشاركون في الدراسة، إذ بلغت نسبة الذين تعرضوا للاكتئاب نحو 19%.

ووفقا للدراسة التي بثتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كانت النساء أكثر عرضة للاكتئاب من الرجال.

وقالت راتشيل كريغ من المركز الوطني للبحث الاجتماعي الذي أجرى البحث، إن الدراسة لم تدع أي مجال للشك في أن هناك زيادة في الإصابة بالأمراض العقلية في إنجلترا.

وأضافت أنه رغم أن تلك الأمراض تصيب عددا كبيرا من الأشخاص فإن التحامل ضد المرضى العقليين لا يزال واضحا.

وأوضحت كريغ أن الرجال لديهم وجهات نظر قاسية وأكثر تحاملا من النساء ضد المصابين بالأمراض العقلية.