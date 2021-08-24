تراند اليوم : دراسة : ربع البريطانيين أصيبوا بأمراض عقلية

خلصت دراسة سنوية عن الصحة في إنجلترا إلى أن شخصا واحدا من كل أربعة أشخاص بالغين أصيب في فترة ما من حياته بمرض عقلي.

وقال 26 في المئة من الذين خضعوا للدراسة وعددهم 5 آلاف شخص بالغ إنهم تلقوا علاجا بعد تشخيص إصابتهم بمرض عقلي.

وجاء الاكتئاب على رأس قائمة الأمراض العقلية التي أصيب بها المشاركون في الدراسة إذ بلغت نسبة الذين تعرضوا للاكتئاب نحو 19 في المئة.

ووفقا للدراسة، كانت النساء أكثر عرضة للاكتئاب من الرجال.

وأوضحت الدراسة الفرق بين الأمراض العقلية الشائعة والخطيرة منها. ومثال على الأمراض العقلية الشائعة القلق والرهاب أما الأمراض الخطيرة من بينها الهوس الاكتئابي واضطرابات تناول الطعام والفصام (شيزوفرينيا).

ووجدت الدراسة أن نسبة تشخيص الإصابة بمرض عقلي شائع لدى النساء بلغت 31 في المئة وهي أعلى من نسبة الإصابة لدى الرجال التي بلغت 17 في المئة.

وتابع الباحثون الذين أعدوا الدراسة السلوكيات وردود الفعل تجاه الإصابة بمرض نفسي.

ويرى 19 في المئة من المشاركين في الدراسة أن "أحد الأسباب الرئيسية في الإصابة بمرض عقلي هو افتقاد الشخص للإرادة وعدم الانضباط الأخلاقي".

وسئل المشاركون في الدراسة أسئلة مختلفة، وأعرب 18 في المئة من المشاركين عن اعتقادهم بأن "النساء اللاتي قضين فترة في مستشفى للصحة العقلية يمكن الوثوق في رعايتهن للأطفال".

وقالت راتشيل كريغ من المركز الوطني للبحث الاجتماعي الذي أجرى البحث ان " الدراسة لم تدع لنا أي مجال للشك في أن هناك زيادة في الإصابة بالأمراض العقلية في انجلترا".

وأضاف "على الرغم من أن تلك الأمراض تصيب عددا كبيرا منا إلا أن التحامل ضد المرضى العقليين لا يزال واضحا".

وأوضحت كريغ "أن الرجال لديهم وجهات نظر قاسية وأكثر تحاملا من النساء ضد المصابين بالأمراض العقلية".

وقالت اليسون نيفي الباحثة في مركز معلومات الصحة والرعاية الاجتماعية " نأمل أن تفيد نتائج الدراسة المسؤولين في خدمات الصحة العقلية".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد تعهد في وقت سابق من الأسبوع الجاري باتخاذ "اجراءات حاسمة ضد الفقر في البلاد من بينها تحسين خدمات الصحة العقلية وبرامج الإرشاد والمتابعة".

وتعهد كاميرون باتخاذ إجراءات ضد ما وصفه بـ "المشاكل القابلة للحل" ومن بينها الأمراض العقلية والإدمان.