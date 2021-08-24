تراند اليوم : وفاة ثالث حالة مصابة بـإنفلونزا الخنازير بالبحيرة

شهدت مستشفى الصدر بدمنهور اليوم الأحد وفاة ثالث حالة مصابة بالأنفلونزا الموسمية المعروفة باسم "أنفلونزا الخنازير" وذلك بعد حالتين خلال اليومين الماضيين.

وأكدت مديرية الصحة بالبحيرة، وفاة "أحمد.ص. ا" 33 عاما، إثر إصابته بفيروس أنفلونزا الخنازير H1N1 وأنه تم حجز المريض بالمستشفي منذ أسبوع، إلى أن تدهورت حالته وتوفي اليوم.

كان قد أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وفاة شخصين حتي الآن، إثر إصابتهم بفيروس الموسمية H1N1 "أنفلونزا الخنازير" بمستشفى مركز بدر والصدر بدمنهور، مضيفا أن المديرية أعلنت ارتفاع عدد الحالات التي تأكد إصابتها بفيروس الأنفلونزا الموسمية "أنفلونزا الخنازير" إلي 16 حالة حتى اليوم.