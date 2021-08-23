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تراند اليوم : بعد رفع الأسعار.. هذه الأجهزة الأكثر استهلاكاً للكهرباء

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بعد إعلان د.محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن الزيادة الرسمية لأسعار شرائح الكهرباء، تعرف على أبرز الأجهزة المنزلية الكهربائية الأكثر استهلاكًا، وفقًا لإحصائية رسمية لجهاز مرفق الكهرباء وهى:

- دفاية الزيت: 2000 وات ما يعادل 2 كيلو.

- التكييف: 1500 وات يعادل كيلو ونصف.

- الشواية الكهربائية: 2000، 1500 وات، ما يعادل كيلو ونصف وحتى 2 كيلو.

- الفرن الكهربائي: 2500، 1500، 1200 وات، بين كيلو ونصف و2 وكيلو وربع وات.

- المكواة: 1000 وات ما يعادل كيلو.

- سخان الشاي: 1000 وات ما يعادل كيلو.

- السشوار: 500، 700، 1000 وات، ما يعادل نصف وحتى كيلو.

- المكنسة الكهربائية: 750 وات يقارب الكيلو.

- سخان القهوة: 500 وات نصف كيلو.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، قد أعلن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد، التي ستُطبَّق بدءًا من يوليو المقبل وهى كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (22 قرشًا بدلاً من 13 قرشًا)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (30 قرشًا بدلاً 22 قرشًا)

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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