تراند اليوم : 3 بنوك مركزية خليجية تقرر رفع أسعار الفائدة

رفعت البنوك المركزية في دول الخليج باستثناء الكويت أسعار الفائدة، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة، فيما لم يعلن المركزي القطري قراره بعد.

وقررت البنكوك المركزية في الإمارات والسعودية والبحرين رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو نفس مقدار الزيادة التي قررها الاحتياطي الفيدرالي، فيما قرر مصرف الكويت المركزي إبقاء سعر الخصم دون تغيير عند 3%.

وجاء قرار المركزي الكويتي الإبقاء على سعر الفائدة بعد دقائق من إعلان الاحتياطي، الذي هو بمثابة البنك المركزي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 2%، وذلك للمرة الثانية خلال 2018.

ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو العكسي)، وهو سعر الفائدة على ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، إلى 2% من 1.75%.

أما مصرف الإمارات المركزي فقد قرر رفع سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) إلى 2.25% ورفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بنفس المقدار، فيما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي للإيداع لليلة واحدة من 1.75% إلى 2.00%.

ولم يعلن البنك القطري حتى الآن (07:21 بتوقيت غرينيتش) أية قرارات جديدة حول أسعار الفائدة.

يشار إلى أن الدول الخليجية تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات، فقد حافظت السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان على ربط عملاتها بالعملة الأمريكية لعقود.