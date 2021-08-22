تراند اليوم : بوابة حساب المواطن الالكترونية ،، حاسبة حساب المواطن التقديرية — بوابة حساب المواطن الإلكترونية حساب المواطن الدفعة الثانية

بوابة حساب المواطن الإلكترونية ، حاسبة حساب المواطن التقديرية، بدا اليوم الإعلان عن حاسبه حساب المواطن وهذا تم بعد الإعلان عن الدفعة الثانية من حساب المواطن حيث تم إيداع الدفعة الثانية في حساب المواطن اليوم في حسابات المستحقين البنكية، حيث لم يتم إيداع الاستحقاق لجميع الدفعة ولكن عمليه إيداع حساب المواطن مستمرة حتي الآن، شروط حساب المواطن.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

حاسبه حساب المواطن حيث تم انطلاق حاسبه حساب المواطن اليوم بعد الإيداع في حساب المواطن للمستحقين حيث أن تم أطلاق برنامج حساب المواطن لأجل تقديم المساعدات للأسر ذات الدخل المتوسط والضعيف وهذا لأجل الإصلاحات الاقتصادية القادمة في المملكة العربية السعودية وغلاء أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والبنزين، وعند إيداع الاستحقاق في الحساب البنكي الخاص بك سوف يتم إرسال لك رسالة نصيه تحتوي علي أن تم إيداع مبلغ من حساب المواطن في حسابك، حيث تم الإعلان عن الحد ألاددني لحساب المواطن وهو يتراوح بين 800 ريال سعودي ألي 1700 ريال سعودي وهذا وفقا لعدد أفراد الأسرة.

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بوابه حساب المواطن الإلكترونية أعلنت أن تسجيل الطلبات مازال مفتوح أمام المواطنين حتي غدا وهذا للاستحقاق من الدفعة الثانية التي سوف يتم صرفها يوم 10 يناير القادم، ومن خلال بوابه حساب المواطن الإلكترونية يتم تسجيل الطلبات واستكمال البيانات ومن خلال موقع نجوم مصريه وهذه المقالة سوف نوفر لكم رابط بوابه حساب المواطن الإلكترونية للتسجيل.

طريقة استخدام الحاسبة التقديرية

وأعلن برنامج حساب المواطنين أن حوالي 500,000 مسجلين جدد سجلوا بالبرنامج منذ 1 ديسمبر/كانون الأول.

وقد سجل أكثر من 13,000,000 مواطن في برنامج حساب المواطن حتى أوائل ديسمبر/كانون الأول.

، وتتميز الدفعة الثانية عن الدفعة الأولى التي صرفت الشهر الماضي، بكونها تشمل عددًا أكبر من المستحقين بعد أن سجل للاستفادة منها عدد جديد من السعوديين، وأضيفت لها أسماء المواطنين المسجلين الذين اعترضوا على عدم ضمهم لقوائم المستحقين في الدفعة الأولى، ولقيت اعتراضاتهم موافقة من البرنامج. حاسبة الاستحقاق حساب المواطن السعودي الدفعة الثانية ،وكان عدد المستفيدين من الدفعة الأولى قد بلغ نحو 10.6 مليون مستحق كفرد مستقل، أو ضمن عائلة من أصل نحو 13 مليونًا سجلوا في البرنامج، فيما بلغ الحد الأدنى للدعم 300 ريال وتجاوز الألف ريال لكثير من العائلات، غير أنه بلغ في المتوسط بالنسبة للعائلات 835 ريالاً.وتشمل الدفعة الثانية من إعانات البرنامج، كل من أكمل تسجيله وأدخل بياناته قبل تاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث يتسلم من سجل بعد ذلك التاريخ في الدفعات اللاحقة وفقًا لتواريخ محددة من قبل البرنامج. حاسبة الاستحقاق حساب المواطن السعودي الدفعة الثانية ويعتمد البرنامج الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل، عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

حاسبة الاستحقاق حساب المواطن السعودي الدفعة الثانية ، كشف برنامج "حساب المواطن"، عن تعامله مع 144965 مستنداً في مرحلة إثبات الأهلية للمسجلين في البرنامج منذ انطلاقه في فبراير الماضي، مضيفاً أن التعامل مع تلك المستندات سينعكس على حالة الأهلية للمسجلين، وسيتم شمول مَن تثبُت أهليته للاستفادة من البرنامج.ويستقبل "حساب المواطن" طلبات الاعتراض على قرار عدم الأهلية للمسجلين عبر البوابة الإلكترونية على الرابط: www.ca.gov.sa، حيث يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية، وستصله رسالة بنتيجة الاعتراض.وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

ويمكن للمسجلين في البرنامج زيارة حساباتهم في الموقع الإلكتروني على الرابط: www.ca.gov.sa لمعرفة نتيجة أهليتهم، أو التواصل مع مركز الاتصال بالبرنامج على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في "تويتر" في حال وجود استفسارات بشأن البرنامج.