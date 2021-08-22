تراند اليوم : اغتصاب عجوز في الـ 89 من عمرها

تعرَّضت امرأة عجوز تعاني من مرض "الزهايمر" للاغتصاب على سريرها من قبل شابَّيْن، في جريمة مروّعة حصلت في مدينة بول في دورست البريطانية.

الجدّة التي تبلغ من العمر 89 عاماً تعيش في منزلها، وكانت قد اتّصلت بابنتها وأخبرتها بالهجوم على منزلها.

وأكّدت أنّها تحتاج للحصول على مساعدة طبية، موضحة أنّ أحد الشَّابَّيْن اللَّذين اغتصباها دفعها على صدرها، ما أدّى إلى سقوطها على سريرها، قبل أن يعتدِي عليها جنسياً. وأوضحت أنّ شاباً آخراً كان يشاهد الجريمة ويضحك.

ونقلت الضحية إلى قسم الاغتصاب التابع للشرطة وخضعت لفحوص جسدية. وعلّقت ابنتها على الحادث قائلة: "كنت أشعر بالقلق حيالها وخصوصاً بشأن أن تسمح للناس الغرباء بالدخول إلى المنزل، وأنّها قد تتعرّض للضرب والسرقة. لم نتعرّض أنا وعائلتي لحادث من هذا القبيل".

وأكّدت أسرتها أنّه "لم يقتحم أحد منزلها ولم تتعرّض للسرقة، إنّما المجرمان دخلا إلى منزلها عمداً لاغتصابها".

ونقل موقع "مترو" عن المحقق جون سينسبري قوله "إنّنا تمكنّا من الحصول على معلومات كاملة من الضحية، لكنّها معرّضة للخطر، ونظراً لصحتها، تذكرها للأشياء محدود".

وأضاف: "نحن نقدّر الحادث المؤلم الذي تعرضت له الضحية، وسنواصل عملنا للانتهاء من التحقيق ودعم الجدّة. لم تتمكّن الضحية من التعرّف إلى الشابين أو وصفهما بدقة. ما زلنا حتى الآن لا نعلم كيف تمكّن المجرمان من الدخول إلى المنزل".

وأشارت العائلة إلى أنّهم يسعون إلى إيجاد مكان آمن لتعيش فيه ومساعدتها في التغلب على محنتها.

