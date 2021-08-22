تراند اليوم : بالفيديو .. دموع كاظم الساهر .. لم توقف الهجوم على”ذا فويس كيدز″!

بيروت - الخليج 365

العرض المميز الذي قدمته الطفلة مريتي عماد في الحلقة السابقة من برنامج “ذا فويس كيدز″ دفع عدد من المتابعين للبرنامج ومن بينهم نجوم لانتقاد لجنة تحكيم البرنامج التي تضم الثلاثي كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني.

وبالعودة للحلقة الأخيرة كانت الطفلة مريتي عماد قد قدمت أغنية “أنا بعشق البحر” ولم يضغط على الزر الأحمر سوى الفنان كاظم الساهر وفي آخر ثانية ، وكان كاظم متأثرا للغاية للدرجة التي اغرورقت فيها عيناه أو كادت.

ومثلت إستدارة الفنان كاظم الساهر طوق النجاة الطفلة مريتي من الابعاد من البرنامج، وهو السبب نفسه الذي دفع الفنانة المصرية أيتن عامر للهجوم على لجنة التحكيم متهمة البرنامج بأنه يدفع بعض الأطفال الموهوبين نحو الفشل.

وعلقت أيتن عامر على حساب لها على التواصل الاجتماعي مختتمة “حسبي الله ونعم الوكيل في ده برنامج “

ويذكر أن الأغنية الشهيرة غنتها الفنانة نجاة الصغيرة ومحمد منير وهي من كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور وألحان هاني شنودة.