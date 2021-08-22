تراند اليوم : تنسيق كلية العلوم الطبية التطبيقية 2021

تنسيق كلية العلوم الطبية التطبيقية 2021 متاح لطلبة الثانوية العامة من شعبتي العلوم والرياضيات الذين لم يتمكنوا من دخول الهندسة والطب بحد أدنى 361.5 درجة، وبنسبة 88.17% في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.

ووفقا لهذا فإنه من المرتقب أن يتراوح الحد الأدنى للقبول بكلية العلوم الصحية التطبيقية لطلاب شعبة الرياضيات هذا العام بين 78% إلى 81% أي من 320 إلى 332 درجة.

وبالنسبة لطلاب شعبة العلوم كان الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم الصحية التطبيقية في تنسيق 2021 بواقع 400 درجة بنسبة 97.5% في الكلية ببني سويف، وكانت الكلية التابعة لمحافظة المنوفية بحد أدنى أكثر نصف درجة فقط.

وعلى هذا يتوقع أن ينتخفض التنسيق ليتراوح الحد الأدنى بين 87.5% و90.5%، أي بين 359 درجة و371 درجة.

أقسام كلية العلوم الطبية التطبيقية

تنقسم كلية العلوم التطبيقية إلى قسمين، القسم الأول هو قسم التمريض، والقسم الأخر قسم الأجهزة الحيوية بالإضافة إلى الأقسام الخاصة لكل شعبة

قسم البصريات يهدف إلي تدريب الطلاب لتخريج طلاب لديهم القدرة في فحص المريض والأجهزة المخصصة، وكتابة تقرير عن حالة المرضي وإعطاوه للطبيب المختص لكي يوصف لة العلاج المناسب .

الأقسام الخاصة بشعبة علمي علوم

قسم الرعاية الحرجة

يدرب هذا القسم في الجامعة الطلاب على كيفية التعامل مع المرضى الموجودين في العناية المركزة، والتعامل مع جميع الأجهزة الموجودة في غرفة العناية المركزة وأيضاً في العمليات.

قسم الصحة العاملة

يهدف هذا القسم إلى تخريج أشخاص قادرين على محاربة ومكافحة التلوث فى المؤسسات الصحية، ويهتمون بالتغذية السلمية طول مدة مرض المريض.

قسم المختبرات الطبية

يكون الخريج قادر على سحب العينات بدقة، ومعرفة كيفية التعامل مع جميع الأجهزة الخاصة بالتحليل الطبي.

قسم التخدير والعناية المركزة

يهدف القسم إلى تخريج طلاب لديهم القادرة علي تقنية التخدير والرعاية المركزة فيكون المسؤل عن التعامل مع تخدير المرضى، وكذلك المرضى في العناية المركزة في كلا الحالتين “الجراحة، التنفسية، القلبية”.

قسم علوم الأشعة

هذا القسم مختص بتعليم الطلاب كيفية التعامل مع أجهزة الأشعة،وطرق استخدام التصوير الإشعاعي للعلاج.

الأقسام الخاصة بطلاب شعبة العلمي رياضة

قسم صيانة الأجهزة الطبية

يهدف القسم إلى الحصول على طلاب قادرين على تحديد وإصلاح الأجهزة الطبية التي يوجد بها أعطال.

قسم الإدارة الطبية

يهدف القسم على الحصول على تقنيين فى علوم الإدارة الصحية، والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والأساليب الإدارية الإلكترونية مثل الالتحاق بالمناصب الإدارية في المستشفيات أو مدير مركز صحي.

شهادات الالتحاق بكلية العلوم الطبية التطبيقية

الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصحي، بشرط أن يكون التقدير “جيد” على الأقل.

المؤهلات العليا بشرط أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي رياضة أو علمي علوم.

الدبلومة الأمريكية.

الدبلومة البريطانية.

الشهادات المعادلة.

أماكن تواجد هذه الكلية

جامعة بني سويف

جامعة المنوفية

جامعة السادس من أكتوبر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

جامعة فاروس للمصريين والفلسطينيين.

مصروفات الكلية الطبية التطبيقية

مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة 6 اكتوبر 29550 جنيه.

مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة مصر 24 الف جنية.

مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة فاروس للمصريين والفلسطنيين 50,100.