تراند اليوم : تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021

نظام الدراسة :

تتبع الجامعة نظام الساعات المعتمدة (credit hours system) حيث تحدد متطلبات التخرج لكل كلية بوحدات دراسية مقننة تعرف بالساعات المعتمدة (credit hours) .

تحمل المقررات الدراسية في كل تخصص وزنا من الساعات المعتمدة يعادل ما يتطلبه كل مقرر من ساعات دراسية أسبوعيًا طوال الفصل الدراسي، فالمقرر النظري المخصص له ساعة واحدة معتمدة يتم تدريسه لمدة ساعة واحدة أسبوعيًا طوال الفصل الدراسي، والمقرر النظري المخصص له ثلاث ساعات معتمدة يتم تدريسه لمدة ثلاث ساعات أسبوعيًا طوال الفصل الدراسي، أما في المقررات العملية فتحسب الساعة المعتمدة بساعتين أو ثلاث ساعات عملية في الأسبوع.

ينقسم العام الجامعي إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما 15 أسبوعًا. الفصل الأول يسمى فصل الخريف ( (Fall Semester ويبدأ عادة في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، والفصل الثاني يسمى فصل الربيع Spring Semester) )، ويبدأ عادة في الأسبوع الثالث من شهر فبراير من كل عام ، وهناك دراسة صيفية Summer Session) ) مُكثفة لمن شاء من الطلاب مدتها ثمانية أسابيع دراسية تضاعف فيها عدد ساعات التدريس لكل مقرر بحيث يتساوى مع الفصل الدراسي العادي ، أما أثناء الدراسة الصيفية فإن الساعات الدراسية يتم مضاعفتها.

لغة الدراسة :

اللغة الإنجليزية هي لغة الدراسة في جميع الكليات فيما عدا شعبة اللغة العربية بكليتي الإدارة والإعلام وكلية الآثار والإرشاد السياحي فهي تدرس باللغة العربية ماعدا قسم الإرشاد السياحي : تكون الدراسة فيه باللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية). كذلك تكون الدراسة بالعربية لمقررات اللغة العربية المتخصصة التي تدرس في الكليات الأخرى.



: متطلبات التخرج



الكليات وتخصصاتها متطلبات التخرج 1- كلية الطب البشري 254 ساعة مكتسبة + سنة الامتياز 2- كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 180 ساعة مكتسبة + 300 ساعة تدريب عملي 3- كلية طب وجراحة الفم والأسنان 210 ساعات مكتسبة + سنة الامتياز 4- كلية العلاج الطبيعي 190 ساعة مكتسبة + سنة الامتياز 5- كلية العلوم الطبية التطبيقية وتضم:

قسم التمريض

قسم تكنولوجيا التصوير الاشعاعى

قسم المختبرات

قسم الرعاية التنفسية 142 - 152 ساعة مكتسبة + سنة الامتياز

" حسب التخصص" 6- كلية التكنولوجيا الحيوية 160 ساعة مكتسبة 7- كلية الهندسة وتضم:

قسم هندسة العمارة.

قسم الهندسة الإنشائية.

قسم الهندسة الحيوية الطبية.

قسم هندسة الحاسبات والبرمجة.

قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

قسم هندسة القوي الكهربية والآلات.

قسم هندسة التصنيع والنظم.

قسم الهندسة الميكانيكية.

قسم هندسة الميكاترونيات. 182 ساعة مكتسبة

+

300 ساعة تدريب عملي

(60 يوماً بواقع 5 ساعات يوميا) 8- كلية تكنولوجيا المعلومات- وتضم:

قسم علوم الحاسب C.S

قسم نظم المعلومات I.S 140 ساعة مكتسبة 9- كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات- الشعبتين (إنجليزي – عربي) وتضم :

قسم المحاسبة (إنجليزي – عربي)

قسم العلوم السياسية (عربي فقط)

قسم إدارة الأعمال (إنجليزي – عربي)

قسم البنوك والتمويل والاستثمار (إنجليزي – عربي)

قسم الاقتصاد (عربي فقط)

قسم نظم المعلومات (إنجليزي فقط)

قسم إدارة المستشفيات (عربي فقط) 165- 168ساعة مكتسبة

"حسب التخصص" 10- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال- الشعبتين (إنجليزي – عربي) وتضم :

قسم الصحافة والنشر

قسم الإذاعة (الراديو والتليفزيون)

قسم العلاقات العامة والإعلان 150 ساعة مكتسبة 11- كلية اللغات والترجمة وتضم:

قسم اللغة الإنجليزية والترجمة

قسم اللغة الألمانية والترجمة

قسم اللغة الفرنسية والترجمة

قسم اللغة اليابانية والترجمة

قسم اللغة اليونانية الحديثة والترجمة

قسم اللغة الصينية والترجمة

قسم اللغة الايطالية والترجمة 150 ساعة مكتسبة 12- كلية الآثار والإرشاد السياحي ، وتضم :

قسم الآثار المصرية القديمة

قسم الآثار الإسلامية

قسم آثار شبه الجزيرة العربية

قسم ترميم وصيانة الآثار

قسم الإرشاد السياحي 144 – 150 ساعة مكتسبة

"حسب التخصص"

الإرشاد الأكاديمي :

تعطي الجامعة لكل طالب الحق في الإفادة من الإرشاد الأكاديمي حيث يقوم عميد الكلية المختصّ أو رئيس القسم بتعيين مرشدين أكاديميين تكون مهمتهم تزويد طلابهم بالمعلومات التي تهمهم فيما يتعلق بتخصصاتهم ، ومساعدتهم في التخطيط لبرامجهم الدراسية ، والعمل على حل مشكلاتهم الأكاديمية. وعلى الطالب أن يتشاور مع مرشده الأكاديمي قبل التسجيل ويحصل على موافقته بالنسبة للمقررات التي يرغب دراستها. ويجب أن يكون للمرشد الأكاديمي حق الاطلاع على جميع نسخ سجلات الطالب الحديثة حتى يتسنَّى له مساعدة الطالب في اختيار البرنامج الدراسي المناسب لاحتياجه وقدراته ومتطلبات التخرج.

العبء الدراسي في فصلي الخريف والربيع:

العبء الدراسي للطالب المنتظم يتراوح بين 12 ساعة معتمدة كحد أدنى و 18 ساعة معتمدة كحد أقصى ، أو حسب الخطة الدراسية لكل كلية ، يسدد الطالب المصروفات الدراسية كاملة إذا كان عدد الساعات المسجل فيها 12 ساعة فأكثر في الفصل الدراسي.

إذا كان عدد الساعات المتبقية للتخرج في نفس الفصل الدراسي أقل من 12 ساعة يتم تقدير المصروفات الدراسية على أساس عدد الساعات المسجلة بالفعل.

يعتمد عدد الساعات المتاحة للتسجيل لكل طالب على معدله التراكمي على النحو التالي: معدل تراكمي (1.5) فأكثر : يسجل الطالب الساعات المتاحة له وفقا للخطة الدراسية للكلية. معدل تراكمي بين (1.0– 1.49) : يسمح له بتسجيل عدد 15 ساعة فقط لرفع معدله التراكمي. معدل تراكمي أقل من (1.0) : لا يسمح له بتسجيل أكثر من 12 ساعة مع توجيه إنذار أكاديمي لرفع معدله التراكمي.



الحذف والإضافة:

يجوز للطالب ( بعد موافقة المرشد الأكاديمي ) أن يغير في المواد المسجلة سواءً بالحذف أو الإضافة خلال فصلي الخريف والربيع بشرط عدم تجاوز الحد الأدنى أو الأقصى للعبء الدراسي، وذلك خلال المدة المحددة في التقويم الجامعي ، ولا يجوز الحذف والإضافة في الدراسة الصيفية.

المواظبة :

ينبغي على الطالب أن يواظب على حضور جميع المحاضرات والدروس العملية لتحقيق الاستفادة القصوى ، ولا يُسمح للطالب بالغياب أكثر من 25% من الساعات المحددة لكل مقرر ، فإذا تجاوز هذه النسبة يحرم من دخول الامتحان النهائي ويعتبر راسبا في هذا المقرر.

الانسحاب من مقرر:

يجوز للطالب خلال فصلي الخريف والربيع أن ينسحب من مقرر دراسي أو أكثر ، وعليه استيفاء النموذج (*) المعد لذلك - بعد التشاور مع مرشده الأكاديمي - إذا شعر أنه لن يستطيع مواصلة الدراسة فيها ، بشرط ألا يقل عدد الساعات المسجل فيها عن 12 ساعة ، وذلك خلال المدة المحددة في التقويم الجامعي ، وفي هذه الحالة سيُرصَد للطالب التقدير "w' أي منسحب ، وهذا الوضع لا يؤثر على معدله كما أنه لا يترتب على الانسحاب أي تغيير في قيمة المصروفات الدراسية التي سددها. ولا يجوز الانسحاب من أي مقرر خلال الدراسة الصيفية.

غير مكتمل ‘Incomplete’ :

في الحالات الاستثنائية إذا تعرض الطالب لظروف قهرية تمنعه من دخول الامتحان النهائي في أي مقرر يلزمه تقديم التماس لعميد الكلية للنظر في منحة تقدير غير مكتمل ( I ) وذلك وفق الشروط والضوابط التالية:

أن يتم إبلاغ عميد الكلية بالعذر خلال 48 ساعة من تاريخ موعد الامتحان.

أن يكون الطالب ناجحاً في الأعمال الفصلية للمقرر، فإذا لم يتحقق هذا الشرط لا ينظر في طلبه.

في حالات الأعذار المرضية يُحال الطالب إلي القومسيون الطبي التابع للمستشفي الجامعي للكشف عليه وتقرير حالته.

في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة (لا قدر الله) مثل ( الأب والأم أو أحد الإخوة) يلزم إحضار شهادة الوفاة.

على الطالب الذي يقبل عذره ، ويحصل على تقدير (غير مكتمل) أن يؤدى الامتحان النهائي للمقرر في الموعد الذي تحدده الكلية وبشرط ألا يتجاوز نهاية فترة الحذف والإضافة للفصل الدراسي التالي مباشرة أو الفصل الدراسي الصيفي. فإذا لم يلتزم الطالب بذلك ترصد له تقدير F (راسب) في هذا المقرر.

درجات الطالب في الأعمال الفصلية التحريرية والعملية (واختبار نصف العام) تُرصد له كما هي.

الانسحاب من الفصل الدراسي:

مع عدم الإخلال بما جاء في (البند 18) يجوز للطالب الانسحاب من فصل دراسي بعد تسجيله فيه ، و عليه أن يتقدم بطلب إلى عميد الكلية المختص موضحاً به أسباب الانسحاب والحصول على موافقته. بعد ذلك عليه استيفاء النموذج (*) المعد لذلك حتى يرصد له تقدير W (منسحب).(انظر القواعد المالية للانسحاب)

تحديد التخصص:

على الطلاب المقيدين في الكليات ذات التخصصات تحديد التخصص الذي يرغبون في دراسته في المواعيد الآتية:

طلاب كلية اللغات والترجمة وكلية الآثار والإرشاد السياحي قبل بداية التسجيل لأول فصل دراسي.

طلاب كلية الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات قبل بداية التسجيل للفصل الدراسي الثالث.

طلاب كلية الإدارة والاقتصاد وكلية الإعلام قبل بدء التسجيل للفصل الدراسي الخامس.

ويتم تحديد التخصص على النموذج * المُعد لذلك وموافقة كل من رئيس القسم وعميد الكلية.

* هذه النماذج متوفرة لدى إدارة القبول والتسجيل

تغيير التخصص:

إذا رغب الطالب في تغيير تخصصه داخل الكلية عليه استيفاء النموذج (*) المُعد لذلك ، و الحصول على موافقة رئيس القسم الذي يرغب الطالب في الالتحاق به ، واعتماد عميد الكلية ، وعليه أن يلتزم بخطة الدراسة في القسم الجديد ، وتحسب له المقررات التي سبق له دراستها إذا كانت مشتركة بين القسمين.

أما إذا رغب الطالب في التحويل إلى كلية أخرى داخل الجامعة فعليه تقديم النموذج* المعد لذلك لإدارة القبول والتسجيل للنظر في مدى انطباق شروط الالتحاق بالكلية الجديدة ثم تحويل الطلب لأخذ موافقة عميدي الكليتين ، ويتم احتساب المقررات التي سبق للطالب دراستها إذا كانت تدخل ضمن الخطة الجديدة للكلية.

إعادة دراسة مقرر

إذا رسب الطالب في أحد المقررات الإجبارية عليه إعادة دراسة هذا المقرر إلى أن يتمكن من النجاح فيه. وعند الرسوب في مادة اختيارية فإن بإمكان الطالب إعادة نفس المقرر أو اختيار مادة اختيارية أخرى بعد موافقة مرشده الأكاديمي. إذا تم إعادة مقرر سبق الرسوب فيه مرة واحدة فإن الدرجة الأخيرة هي التي تستخدم في حساب CGPA . أما إذا كان قد رسب في هذه المادة المعادة أكثر من مرة فإن أول (F) وآخر تقدير نجاح هما اللذان يستخدمان معًا لحساب المعدل التراكمي. وفي جميع الأحوال تظل تقديرات (F) في سجِلّ الطالب الأكاديمي.

إعادة دراسة مقرر لرفع المعدل التراكمي

الطالب الذي يحصل على تقدير (D) أو أعلى في أحد المقررات يجوز له أن يعيد دراسة هذه المقررات لرفع معدله التراكمي وفق الشروط الآتية :

أن تكون المواد المراد الإعادة فيها قد سبق دراستها بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ألا يزيد عدد المواد المراد إعادة دراستها عن 4 مواد على امتداد دراسة الطالب بالجامعة.

الحصول على موافقة عميد الكلية المختصّ.

تستخدم التقدير الأعلى في حساب المعدل التراكمي وتظل الدرجة الأقل في سجلّ الطالب.

الإنذار الأكاديمي :

الطلاب الذين يحصلون على نسبة أقل من 60% في مجموع المواد (وهي تعادل معدلا تراكميًا قدره 2.00) يُوجَّه لهم إنذارًا أكاديميًا لحثهم على رفع معدلهم في غضون فصلين. و يُخفض لهم العبء الدراسي إلى 12 ساعة ليتمكنوا من تحقيق المعدل التراكمي المطلوب. فإذا لم ينجح الطالب في رفع معدله التراكمي في الفترة المحددة يُحال إلى مجلس الكلية الذي قد يمنحه فرصة أخرى أو يُحال الموضوع برُمَّته إلى لجنة شؤون الطلاب لاتخاذ الإجراء المناسِب.

تأجيل الدراسة :

الطالب الذي تواجهه ظروف طارئة تمنعه من مواصلة الدراسة لمدة فصل دراسي أو أكثر (بحد أقصى ثلاثة فصول طوال مدة الدراسة)، عليه استيفاء نموذج* التأجيل ، موضحاً به أسباب التأجيل والموافقة عليه من عميد الكلية المختص، وذلك قبل التسجيل بأسبوعين على الأقل (انظر القواعد المالية في هذا الصدد). لابد أن يُحدَّد في الطلب تاريخ العودة لاستئناف الدراسة، فإذا لم يلتزم بهذا التاريخ اعتبر منقطعاً عن الدراسة ، وعليه التقدم بطلب إعادة قيد وتقديمه لإدارة القبول والتسجيل بعد سداد الرسوم المقررة وهي (500 جنيهًا) عن كل فصل دراسي، وتسري عليه غرامات التأخير الأخرى إذا لم يسجل في المواعيد المحددة.

الانقطاع عن الدراسة و إعادة القيد :

يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يسجل في فصل دراسي بدون عذر ، وبحد أقصى ثلاثة فصول دراسية ، وعليه إذا رغب في استئناف دراسته بعد الانقطاع ، والتقدم بنموذج* إعادة القيد ، على أن يتم ذلك قبل انتهاء فترة التسجيل في الفصل الدراسي الذي يرغب التسجيل فيه وإعادة قيده (انظر القواعد المالية في هذا الصدد).

المعدل الفصلي GPA و التراكمي CGPA :

يوضح المعدل في كل فصل دراسي الموقف الدراسـي للطـالب ويحسب بضرب عـدد السـاعات المعتمدة لكل مقـرر × عدد النقاط المخصصة للتقدير الذي حصل عليه في هذا المقرر ، ثم جمع جميـع النقـاط و قسـمة الناتج على عدد الساعات المكتسبة في هـذا الفصـل ، دون أن يدخل تقدير (I) (غير مكتمِل) أو (W) (منسحِب) في الحساب. والسـجل الأكـاديمي يحتوي على معـدل لكل فصـل على حـدى بالإضافة إلى معدل تراكمـي هو عبـارة عن متوسط معـدل جميـع الفصـول السـابقة.



* هذه النماذج متوفرة لدى إدارة القبول والتسجيل

نظام التقديرات

في نهاية كل فصل دراسي يتم إعطاء تقديرات في كل مقرر وفقًا للنسبة المئوية لمجموع درجات المقرر كما هو مُوضَّح بالجدول التالي :

1- طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ، وقرارات مجلس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فإن من متطلبات التخرج ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن (2) ؛ وأن يكون حاصلا ً على 60 % من درجات كل مقرر

النسبة المئوية التقدير الرمز القيمة أو عدد النقاط لكل ساعة معتمدة 90 % - 100 % ممتاز A 4.00 85 % - 89.99 % A- 3.70 80 % - 84.99 % جيد جدا B+ 3.30 75 % - 79.99 % B 3 70 % - 74.99 % جيد B- 2.7 65 % - 69.99 % C+ 2.30 60 % - 64.99 % مقبول C 2.00 56 % -59.99 % C- 1.70 53 % - 55.99 % D+ 1.30 50 % - 52.99 % D 1.00 اقل من 50 % راسب F 0.00 ---- منسحب W * ---- غير مكتمل I *

* هذه المقررات لا تدخل في حساب GPA .