تراند اليوم : كاظم الساهر يتراجع وينهي حلم محمد عساف

الخليج 365/

كشف مصدر من داخل مجموعة قنوات mbc أن الإدارة تراجعت عن ضم محمد عساف لبرنامج "ذا فويس كيدز"و استأنفت المفاوضات مع القيصر كاظم الساهر من أجل عودته لعضوية تحكيم في البرنامج ، وقد نجحت المفاوضات بالفعل في عودته، حيث تمكنوا من إقناعه بأن "ذا فويس كيدز" من البرامج الخفيفة التي لا تحتاج إلى مجهود كبير، كما أن هناك تفاعلاً كبيراً بينه وبين الأطفال والمواهب.

وكانت عودة كاظم الساهر لبرنامج "ذا فويس كيدز" بمثابة ضربة موجعة للفنان محمد عساف، الذي كان مرشحاً بقوة ليكون بدلاً من القيصر في البرنامج، إلا أنه بعد عودة كاظم لمكانه فقد تحطم حلم عساف الذي كان يتمنى أن يجلس على مقعد القيصر بـ"ذا فويس كيدز".