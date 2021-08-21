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تراند اليوم : 4 أسباب تدفعك لإستهلاك الزنجبيل بكثرة

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دبي - الخليج 365

فوائد الزنجبيل لا تعد ولا تحصى للجسم، بفضل قدراتها الخارقة على علاج عشرات الأمراض، الالتهابات، الأوجاع وغيرها، ويعتبر من أغنى الأطعمة بالفيتامينات، مضادات الأكسدة، وغيرها.

 

 

إليك 4 أسباب تدفعك لزيادة استهلاكك للزنجبيل، خصوصًا الطري منه:

 

 

*يعزز الجهاز المناعي: يحسن حرارة الجسم، الضغط الدموي، كما يحارب البرد والأنفلونزا.

 

*يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا: بفضلها يحمي من أمراض القولون، مختلف أنواع السرطان، كما يمنع نمو الأورام.

 

*يحسن الهضم: ويساعد المعدة على امتصاص المواد المفيدة في الأغذية التي تصلها، فيما يخلصها من السموم والبكتيريا التي تضرها، كما يخلص من الغثيان وألم المعدة.

 

*يهدئ من ألم المفاصل والعظام: يخفف من التهاباتها، إذ أثبتت الدراسات الطبية أن الأشخاص الذين يعانون من الروماتيزم وإلتهاب المفاصل، والذين يضيفون الزنجبيل لتغذيتهم اليومية، تخف آلامهم وإلتهاباتهم

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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