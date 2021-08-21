تراند اليوم : الصحة العالمية تصف العزابين بـ "المعاقين" !

لندن - وكالات - الخليج 365

غيرت منظمة الصحة العالمية من مفهوم العجز أو الإعاقة، لتشمل عدم القدرة على الحصول على شريك جنسي، الذي وصفته بأنه "أجدب" أو "جدباء"، وتتطرق في وصفها إلى الأوضاع الاجتماعية.

وشمل تصنيف المنظمة العالمية الجديد، حسبما أشارت صحيفة "تليجراف" البريطانية كذلك، الذكور والإناث، وأيضا أصحاب الميول الجنسية المثلية الذين يلجؤون للتلقيح الصناعي من أجل إنجاب الأبناء.

توسع منظمة الصحة في تعريفها للإعاقة ليشمل الأوضاع الاجتماعية، أثار غضب البعض، كما كان متوقعا، من الذين يعتبرونه تجاوزا من قبل المنظمة الطبية التي تخضع لمعايير عالمية.