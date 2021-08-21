تراند اليوم : شاهد .. صورة لأحمد عز داخل بركة سباحة موجة تشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - الخليج 365

أشعل الفنان المصري أحمد عز موجة من الجدل الكبير في أوساط جمهوره بعد أن نشر صورة له من داخل حمام السباحة إلى جانب فنانة شابة.

ونشر عز صورته وهو يسبح عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، لكنه لم يكشف عن سر هذه الصورة وسر اجتماعه بالفنانة المصرية أمينة خليل، وترك التكهنات لجمهوره الذي تساءل عن حقيقة وجود علاقة بينهما، فيما رآى البعض الأخر أنها من الممكن أن تكون صورة من كواليس فيلمهما الجديد “الخلية”.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم “الخلية” في موسم عيد الأضحى وهو من بطولة أحمد عز، الذي يقدم فيه شخصية ضابط في العمليات الخاصة، ويشاركه البطولة أمينة خليل، وأحمد صفوت، ومحمد ممدوح، وسامر المصري، وأشرف ذكي، وميريهان حسين، وهو من إخراج طارق العريان.