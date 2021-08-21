الاكثر متابعة اليوم - زينب فياض بلوك والدتها هيفا – صورة فيديو

تحاول زينب_فياض إبنة الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي تلسيط الضوء عليها بشتى الطرق، وتحولت من شابة عادية إلى بلوغر وفاشينيستا وتعرض إبنتيْها على أنهما حفيدتا هيفا.

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تستفيد من أمها في كل لحظة، ومنذ إعلانها ودخولها عالم السوشيال ميديا، بدأت الشركات تتهافت عليها ليس بسبب شهرتها إنما لأن هيفا أمها واستغلتها كثيرًا، ولو كانت نيتها صافية لكانت ذهب إلى باب منزل والدتها، والكل يعرف أين تسكن هيفا، واعتذرت منها بشكل شخصي وأمام الرب، لكنها دخلت عالم النجومية وأحبته.

أجرت عملية تجميل لأنفها حتى تصبح شبيهة هيفا بكل تفاصيلها، ولم تكتفِ بذلك بل أيضًا وضعت شعرًا مستعارًا واعتمدت لوك هيفا الذي اعتمدته منذ سنوات.

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لا تترك لحظة إلا وتستغل شهرة والدتها رغم أنها لم تعترف بها طيلة تلك السنوات، ولم تسأل عن حال أمها التي كانت تبكي أمام الكل حين تُسأل عن إبنتها التي سلبوها من بين يديها.

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البعض يلوم هيفا لأنها لا تتحدث مع ابنتها ولم تتعرف على حفيدتيْها، لكن معها حق وما عانته آنذاك لا يمكن لأحد تحمّله وقررت نكران وجود ابنتها حتى تكمل حياتها وإلا لما كانت وصلت إلى النجومية وكانت من بين نجمات الصف الأول في لبنان في فترة معينة، لكنها تراجعت أمام تقدم إليسا ونانسي_عجرم المنافستان الدائمتان على الرقم الأول.

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على زينب أن تعتذر لأمها على كل السنوات التي كانت بعيدة فيها عنها، لأن “المي ما بيقلب دم”، وعليها أن تسمع من هيفا كل الحقائق.

ولكل من يريد معرفة كل قصة هيفا وابنتها يمكنكم مشاهدة الفيديو أدناه: