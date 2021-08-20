تراند اليوم : أكثر من 70 %من رجال الخليج يعانون من الشيخوخة المبكرة في بشرتهم

دبي، محمد جمال المجايدة /

حذّر مؤتمر طبي عقد في دبي وشارك فيه متخصصون دوليون في مجال العناية بالبشرة بأن عوارض الشيخوخة المبكرة في البشرة تغزو أكثر من

70بالمائة من الرجال في منطقة الخليج من عمر الـ 35 عاماً.

وقال المؤتمرون بأن هذه النسبة تزايدت في الأعوام الأخيرة بسبب العادات اليومية الخاطئة التييمارسها الرجال والتي تؤثر بشكل سلبي على

صحة بشرتهم.

وقال المؤتمر بأن قلة الوعي بالخطوات الواجب اتباعها لحماية البشرة والحفاظ على نضارتها هي أحد الاسباب البارزة التي تؤدي لوصولها الى

مرحلةالشيخوخة في عمر مبكر.

وقال المؤتمر بأن الإحصاءات تشير الى أن دولة الإمارات ومنطقة الخليج تتميزان بأن اكثر من 15 بالمائة من سكانهما سوف تتجاوز أعمارهم

الـ60 عاماً فيالعام 2050.

وشدد المشاركون في المؤتمر على أهمية تبني آليات وخطط متكاملة لمكافحة مرض الشيخوخة في منطقة الخليج وتأخير عوارضه.

ونوّه المؤتمرون بالموقعالمتنامي لدولة الإمارات في المنطقة كمركز اقليمي ووجهة رائدة لتوفير علاجات مكافحة الشيخوخة لكافة منطقة الخليج.

وقالت رتيبة عيّاد من "سيغال":"من المتوقع أن يزيد عدد اللذين تبلغ اعمارهم اكثر من 60 عاماً سبع مرات في السنوات الـ 25 القادمة.

وبات منالضروري تعزيز البحوث حول عوارض الشيخوخة المبكرة وعواملها لتوفير العلاجات الوقائية لها وتعزيز تجاوب المرضى مع العلاجات

المقدمة من خلالالتشخيص الدقيق والصحيح للعوارض الحاصلة والتي تختلف طبقاً لكل حالة."

وقالت:"إن بشرة الرجال أكثر كثافة بنسبة 25 بالمائة من بشرة النسوة، الأمر الذي يجعلها أقل حساسية، كما أنها تختزن نسبة ماء أكثر.

وعلاوة على ذلك فإنالجلد الذكري أكثر قابلية لافراز الزيوت وهذا ما يسبب توسعاً أكبر في المسام وظهور رؤوس سوداء على البشرة".

وتم خلال الحدث إطلاق مستحضر "أوليغوجي 35" والذي يتميز بخصائصه المضادة للأكسدة والتي تمنع الشيخوخة المبكرة وتكافح الآثار

الضارة التيتصيب البشرة والجلد.

وفي معرض حديثها عن الفرق بين بشرة النساء والرجال، قالت "سونيا روبلين" من "إنستيوت أرنود" التي طورت "أوليغوجي 35": "لا يوجد حقاً اختلافاًسيكولوجياً حقيقياً بين بنية البشرة عند الرجل والمرأة ولكن الكثير من العوامل تساعد على إحداث تغيير كبير في هذه

البنية منها نمو الشعر بشكل كثيفوالحلاقة المتكررة عند الرجل والتي تسبب إزالة الطبقات الواقية للجلد اضافة الى تعرض الرجل للالتهابات

الجلدية، وهذا ما يفسر سبب وضوح التجاعيد عندالرجال عند مقارنته بإمراة في نفس العمر.

ووفقاً لتقارير حديثة في مجال الشيخوخة عند الرجال والتي شملت نواح عديدة فضلاً عن دراستها للتغير الحاصل في بنية الجلد عند الرجال،

فإن التلوث البيئيوالغذائي يساهم بشكل كبير في اعطاب أجزاء من الخلايا الحية في الجسم البشري ما يؤدي إلى شيخوخة مبكرة عند استفحال

الأمر.

ويعد "أوليغوجي 35" مزيجاً يوفر للجلد العناصر الغذائية الضرورية ويحافظ على قوته في الدفاع ضد العوامل الخارجية ويكسبه مرونة دائمة.

وهو يتألفبتركبيه الأساسي من ثمرة التوت "غوجي" التي تنمو في سهول هضبة التيبت على ارتفاع أكثر من 3000 متر.

وقد استخدم هذا التوت لآلاف السنين من قبلالصينيين والشعوب الهندية لفوائده النوعية.