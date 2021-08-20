تراند اليوم : الخيانة والانتقام والحب في السلسلة الدرامية المتعددة الحلقات "المنتقم"على MBC1

الخيانة والانتقام والحب في السلسلة الدرامية المتعددة الحلقات "المنتقم"على MBC1

دبي، محمد جمال المجايدة /

تنطلق على MBC1 السلسلة الدرامية المتعدّدة الحلقات "المنتقم"، إحدى أضخم إنتاجات الموسم لنواحي القصة والسيناريو والقيمة الإنتاجية والإخراجية والتكلفة، كما سبق لشركة O3 المُنتِجة أن أعلنت عند البدء بتصوير العمل المُقتبس عن الملحمة الروائية العالمية "الكونت منوت كريستو".

وفي مزيجٍ من الخيانة والانتقام والحب، تدور أحداث العمل في الزمن المعاصر وتحديداً في القاهرة، حيث يحاول فؤاد الزيني الانتقام ممن تآمروا عليه وخانوه وفي مقدمتهم صديقه عاصم هارون الطحان، الذي سلبه حريته ومستقبله وزوجته وابنه وتآمر على حياته. وبموازاة الخطة المُحكمة التي يرسمها وينفّذها فؤاد الزيني، تتقاطع الأحداث مع مجموعة من الشخصيات والتفاصيل الأخرى ضمن مجتمع تعرّض أيضاً للظلم ليلتقي الهمّ الشخصي بالهمّ الاجتماعي في عملٍ درامي أشرف على رؤيته الإخراجية حاتم علي، وقام بكاتبة السيناريو والحوار هشام هلال، أما الإخراج فلكلّ من علي محيّ الدين وأحمد فوزي.

يضمّ العمل نخبة من الفنانين المصريين والعرب أبرزهم عمرو يوسف، حورية فرغلي، أحمد السعدني، سامح السريطي، شمس، محمد أبو داود، إيناس كامل، عمار شلق، وليد فواز، عفاف حمدي، انعام سالوسة، مجدي بدر، حنان سليمان، شدا، أميرة هاني، ريم هلال، محمود البزاوي، إيهاب فهمي، منى حسين، فاطمة الناصر وآخرين.

· يُعرض مسلسل المنتقم " ابتداءً من 10 نوفمبر على MBC1 يومياً من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 02:00 ظهراً بتوقيت غرينتش، 05:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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حظك سعيد” برنامج ترفيهي جديد” على قناة أبوظبي الأمارات

أبوظبي ، محمد جمال المجايدة

: تنطلق أولى حلقات برنامج المسابقات الترفيهي الجديد “حظك سعيد” على شاشة قناة أبوظبي الإمارات، مباشرة على الهواء يوم السبت 10 نوفمبر، وهو من تقديم سعيد المعمري

تقوم فكرة البرنامج على فانوس سحري موجود في الاستوديو حيث يتم فرك الفانوس عند اتصال المشارك فتخرج من الفانوس ارقام، ليكشف كل من الأرقام عن سؤال أو لعبة.

ويحق للمشارك بدقيقة واحدة من الوقت ليختار اكبر عدد من الأرقام ويعطي اكبر عدد ممكن من الإجابات الصحيحة، ولكل إجابة صحيحة مبلغ مادي معين، وبالتالي الهدف جمع اكبر مبلغ نقدي ممكن.

ويختفي المارد خلف واحد من الأرقام فقط ليخرج في حال انتقاء هذا الرقم ليعطي جوابا على سؤال مفترض، وعلى المشارك معرفة السؤال المناسب لجواب المارد.وعندها سيدخل المشارك إلى المقايضة على الجائزة الكبرى للبرنامج.

يعرض برنامج حظك سعيد مباشرة مساء كل سبت على قناة أبوظبي الإمارات في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

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