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تراند اليوم : المخرجة نائلة الخاجة ضيفة "من الخاطر"على قناة أبوظبي الإمارات

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المخرجة نائلة الخاجة ضيفة "من الخاطر"على قناة أبوظبي الإمارات

 

 أبوظبي،   :محمد جمال المجايدة /

 تتناول حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الحواري الشبابي "من الخاطرالسينما والإبداع مع المخرجة والمنتجة الإماراتية نائلة الخاجة والتي تم تصنيفها كواحدة من أقوى 50شخصية سينمائية عربية

 وتسلط الحلقة الضوء على أعمال نائلة السابقة التي تعالج الكثير من القضايا الحساسة في المجتمع من خلال عدد من أفلامها مثل "كشف النقاب عن دبي" (2004) و"عربانة" (2006) و"مرة" (2009). كما تسلط الحلقة الضوء على فوزها بالجائزة الأولى في مسابقة السيناريو للأفلام الإماراتية القصيرة في مهرجان الخليج السينمائي الثالث 2010

 

 وتستضيف الحلقة الكابتن فريد لفتة أو رجل العراق الخارقالذي يحلم بان يكون أول رائد فضاء في العراق والذي جعل من نفسه

 

قدوة لشباب بلاده بعد أن سجل اسمه في كتاب غينيس للأرقام القياسية إثر مشاركته في أول قفز حر في الهواء فوق قمة جبل إيفرست، ونال لقب سفير النوايا الحسنة للهلال الأحمر العراقي مؤخرا ، بالإضافة لاستضافة الشاعرالاماراتي ومصمم كوشات الأعراس غانم محمد ومصفف الشعر جوزيف صبور

أما التكنولوجيا فستكون حاضرة مع زيارة عبد الله الغامدي (من شرف دي جيو التي يعرفنا على أحدث التقنيات في أجهزة التلفاز من سامسونغ

 

 -انتهى-

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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