تراند اليوم : المخرجة نائلة الخاجة ضيفة "من الخاطر"على قناة أبوظبي الإمارات

المخرجة نائلة الخاجة ضيفة "من الخاطر"على قناة أبوظبي الإمارات

أبوظبي، :محمد جمال المجايدة /

تتناول حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الحواري الشبابي "من الخاطر" السينما والإبداع مع المخرجة والمنتجة الإماراتية نائلة الخاجة والتي تم تصنيفها كواحدة من أقوى 50شخصية سينمائية عربية

وتسلط الحلقة الضوء على أعمال نائلة السابقة التي تعالج الكثير من القضايا الحساسة في المجتمع من خلال عدد من أفلامها مثل "كشف النقاب عن دبي" (2004) و"عربانة" (2006) و"مرة" (2009). كما تسلط الحلقة الضوء على فوزها بالجائزة الأولى في مسابقة السيناريو للأفلام الإماراتية القصيرة في مهرجان الخليج السينمائي الثالث 2010

وتستضيف الحلقة الكابتن فريد لفتة أو رجل العراق الخارق" الذي يحلم بان يكون أول رائد فضاء في العراق والذي جعل من نفسه

قدوة لشباب بلاده بعد أن سجل اسمه في كتاب غينيس للأرقام القياسية إثر مشاركته في أول قفز حر في الهواء فوق قمة جبل إيفرست، ونال لقب سفير النوايا الحسنة للهلال الأحمر العراقي مؤخرا ، بالإضافة لاستضافة الشاعرالاماراتي ومصمم كوشات الأعراس غانم محمد ومصفف الشعر جوزيف صبور

أما التكنولوجيا فستكون حاضرة مع زيارة عبد الله الغامدي (من شرف دي جي) و التي يعرفنا على أحدث التقنيات في أجهزة التلفاز من سامسونغ

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