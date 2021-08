تراند اليوم : امينيم نجم الراب يدهش الجماهير في ابوظبي

امينيم نجم الراب يدهش الجماهير في ابوظبي

أبوظبي – محمد جمال المجايدة /

اختتمت فعاليات مهرجان يا سلام 2012 مع اداء مذهل من قبل اسطورة موسيقى الراب الامريكي امينيم الذي وصل إلى أبوظبي لأول مرة ضمن جولته الغنائية بعنوان "ريكوفري" في أخر ليالي مهرجان يا سلام 2012 في ميدان دو على جزيرة ياس.

وتمكن الفنان المعروف بـ "سليم شايدي" والذي انضم إليه على المسرح فرقته الموسيقية والمغني المساعد، D12السيد بروتر، من جعل جميع الحضور يرقصون على اغانيه من خلال الكاريزما التي يعرف بها. وقدم خلال الحفلة مجموعة من الاغاني المختلفة من بينها My Name Is’ و Way I Am و I Need a Doctor’ والكثير غيرها. واستقبلت الجموع الغفيرة من مشجعي رياضة سباق الفورمولا 1 الحفل بكل شغف حين كانوا يرددون كلمات اغاني "سليم شايدي" كلمة بكلمة وهو يغنيها على المسرح.

وينظم امينيم إلى مجموعة من اشهر نجوم العالم الغنائي الذي اختتموا فعاليات مهرجان يا سلام في الأعوام الماضية وهم ايروسميث وبرينس وبول مكارتني.

وقال اليس من مانشستر، المملكة المتحدة:" عندما علمت بان امينيم سيقدم حفله في أبوظبي قررت بان احضر الحفل. وقد قدم حفل مذهل تجاوز توقعاتي."

وكان حفل امينيم خاتمة سنة ناجحة رابعة على التوالي لبرنامج يا سلام – أكبر مهرجان ترفيهي في منطقة الخليج العربي وأحد الاحداث الرئيسية السنوية لعشاق الموسيقى في دولة الإمارات. وشهدت ليلة الجمعة النجمة الاسترالية كايلي منوغ وهي تقدم أجمل اغانيها لحشود غفيرة من الجماهير. فيما احيت ليلة الجمعة فرقة الروك الكندية الرباعية نيكل باك، التي حولت الجمهور في ميدان دو جميعاً إلى مغني موسيقى الروك وهم يرددون اغاني الفرقة الشهيرة.

أما في معزوفات على الشاطئ الحفلات المجانية على كورنيش أبوظبي، فقد شهدت مجموعة من أشهر النجوم من بينهم ميسي إليوت وتامر حسني ومايا دياب وايكون وسيلو غرين، والذين قدموا عروضاً مثيرة لأكثر من 100,000 من الجماهير الحاضرة خلال ليلتين.

وقال محمد أحد المقيمين في أبوظبي :"كانت معزوفات على الشاطئ مثيرة جداً ولكن بالنسبة إلى كانت تعلم فن البيتبوكس تجربة رائعة حقاً أود ان أتقنها بالفعل. فقد كان هيتبوكس من أفضل فناني البيتبوكس الذين شهدتهم على الاطلاق وشعرت بالفخر لحضوري ورش العمل التي اقامها على شاطئ أبوظبي."

كما اثبتت منطقة عشاق الفورمولا 1 والورش التفاعلية شعبية كبيرة هذا العام، حيث استفادت المواهب الفتية في أبوظبي من صقل مواهبها في الموسيقى والتصميم الجرافيكي والرقص والتصميم الرقمي.

وشهدت فعاليات مباشر من الكورنيش المزيد من الفعاليات الحية المثيرة مثل نهائيات مسابقة كات اند بيست للتصميم الجرافركي. وشهدت سينما على الشاطئ الحضور العديد من العائلات ومجاميع الاصدقاء لمشاهدة الافلام الكارتونية مثل لايون كينغ وتوي ستوري 3 وكارز 2 وريس تو ويتش وماونتين.

وطوال شهر أكتوبر شاركت الجماهير من جميع الأعمار والخلفيات أفضل لحظاتهم في برنامج يا سلام في الاعوام السابقة من خلال مشاركة مختلف الصور على صفحات التواصل الاجتماعي لمهرجان يا سلام. وللعام الثاني على التوالي عادت مبادرة مسؤولية يا سلام لتزور جامعات ومدارس أبوظبي لترويج وتشجيع القيادة الآمنة والسلامة على الطرق في جميع انحاء دولة اللإمارات العربية المتحدة، قبل ختمها بمسابقة أفضل اعلان تلفزيوني للقيادة الامنة. وفي عامها الثاني زارت هذه لمبادرة أكثر من 9000 من الطلاب ومختلف أفراد المجتمع.

وجديد لمهرجان يا سلام هذا العام هو محاولة لتحطيم الرقم القياسي لمجموعة غينسي للارقام القياسية لبناء أكبر عدد من القلاع الرملية في ساعة واحدة. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة للجماهير في أبوظبي، لم يتم تحطيم الرقم القياسي ولكن شهد اليوم الافتتاحي لبرنامج يا سلام حضور اكثر من 1000 من الجماهير للمشاركة في الفعالية على شاطئ الساحل في أبوظبي. وأكد القائمون على مهرجان يا سلام بانه سيتم معاودة الكرة العام القادم.

وقالت ليزا من ملبرون استراليا: "لا يشبه يا سلام اي مهرجان اخر حضرته – وبالواقع فان كل هذه الفعالية الترفيهية التي يتم تقديمها لساكني أبوظبي بالمجان يعد امراً مدهشاً. فقد حضرت الفعاليات على الكورنيش وجزيرة ياس وكانت لي تجربه رائعة. اتمنى ان اتمكن من الحضور العام القادم لقضاء المزيد من الاوقات الممتعة.

وقدمت حزم مميز Y1 عشرات الآلاف من الجماهير الفرصة للترقية إلى الدائرة الذهبية، فضلا ًعن جلب أثنين من الاصدقاء إلى حفل ما بعد السباق يوم الجمعة فضلاً عن 20 % تخفيضات على حفلات شركة فلاش لما تبقى من العام الجاري. وشهدت المبادرة نجاحاً كبيراً ومع عرض الأخوة جاكسون وبطولةمبادرة للتنس فان حاملي بطاقات الفورمولا 1 في الأمارات سيستمرون بالاستمتاع لما تبقى من العام 2012.

انتهى