تراند اليوم : الكشف عن قيود مفروضة على اتصال الموظفين بالخليج بوسائل الإعلام الاجتماعية



دبي – محمد جمال المجايدة

أكدت دراسة استطلاعية جديدة أجرتها شركة الخليج للحاسبات الآلية، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، وشملت خبراء تكنولوجيا المعلومات، أن أغلبية الشركات في المنطقة تقيّد إمكانية اتصال موظفيها بمنصات وسائل الإعلام الاجتماعية ضمن مواقع العمل.

وكشفت الدراسة الاستطلاعية، التي يتزامن الكشف عنها مع إطلاق وحدة حلول الشبكة الذكية التابعة لشركة الخليج للحاسبات الآلية، أن الأغلبية الساحقة مما يزيد عن 900 مشاركاً فيها كانوا عرضةً لقيود الاتصال بوسائل الإعلام الاجتماعية في مواقع العمل، وتراوحت هذه القيود بين الجزئية والشاملة.

وبينما أفاد 32٪ من المشاركين في الدراسة أنهم يتمتعون بصلاحية اتصالٍ غير مقيّدة بوسائل الإعلام الاجتماعية، أعرب ما يزيد عن ثلثهم (35٪) أن سياسات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمؤسساتهم حظرت بالكامل إمكانية الاتصال بهذه الوسائل. كما ذكر 33٪ من المستطلعين أنهم خاضعون لقيود "جزئية".

وفي هذا الإطار، قال هاني نوفل، مدير حلول الشبكة الذكية في شركة الخليج للحاسبات الآلية: "على الرغم من أن هذه النتائج ليست مفاجئة، إلا أنها مؤشرٌ واضح على جدية الشركات في التعامل مع التأثير المحتمل لوسائل الإعلام الاجتماعية على القدرة الإنتاجية. ويكمن التحدي أمام هذه الشركات في العثور على حلّ وسط يسمح لها بالاستفادة من قوة وسائل الإعلام الاجتماعية مع ضمان عدم تأثيرها بصورةٍ سلبية على القدرة الإنتاجية".

وأضاف نوفل: "يعد الاعتماد على الأدوات التشاركية لوسائل الإعلام الاجتماعية من الخيارات التي جرى تطويرها على نحوٍ هام للبيئة المؤسسية. وإننا في وحدة حلول الشبكة الذكية نؤمن تماماً أن هذه الأدوات ستسمح للشركات بقيادة موجة وسائل الإعلام الاجتماعية على نحوٍ دقيق ودون المساومة على الكفاءة التشغيلية".

هذا وأشارت الدراسة الاستطلاعية إلى تطبيق سياسات "أحضر جهازك الخاص" (BYOD) على نطاقٍ واسع في مختلف أنحاء المنطقة، حيث أوضح 62٪ من خبراء تكنولوجيا المعلومات المشاركون في الدراسة أن أصحاب العمل سمحوا لهم بربط أجهزتهم الخاصة بشبكات الشركة. كما كشفت الدراسة أن واحداً من أصل عشرة خبراء متخصصين في جوانب تكنولوجيا المعلومات يمتلك خمسة أجهزة شخصية أو أكثر – مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية – مع امتلاك ثلث المستطلعين ما يصل إلى ثلاثة أجهزة. في المقابل، أقر ما لا يزيد عن 6.2٪ من المشاركين في الاستطلاع أنهم يمتلكون جهاز واحداً فقط.

وتعمل وحدة حلول الشبكة الذكية في شركة الخليج للحاسبات الآلية، والتي كانت تعرف سابقاً بقطاع الشبكات المتكاملة وخدمات المواقع، على تزويد العملاء والشركاء بمجموعة حلول تلتزم بجميع القيم المتعلقة ببنية تكنولوجيا معلومات مدعّمة بالكامل بالخبرات البشرية. ومع تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات السوق الحالية ومتطلبات الشركات، تقدم وحدة حلول الشبكة الذكية حلولاً ذكيةً ومبتكرةً تناسب متطلبات العملاء لتزويدهم بمزايا أربعة مجالاتٍ أساسية تتضمن التنقل الآمن، وتبادل مقاطع الفيديو، ووسائل الإعلام الاجتماعية والحوسبة السحابية. وتعد وحدة حلول الشبكة الذكية في شركة الخليج للحاسبات الآلية من مزودي حلول الشبكات القلائل الذين يعملون على تلبية الحاجة إلى تحويل فضاء حلول الشبكات من مجرد تكامل للأنظمة التقليدية إلى تكامل بين الأنظمة والخبرات البشرية.