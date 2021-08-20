تراند اليوم : 3978 مولودًا جديدًا بقطاع غزة خلال أكتوبرواسم "محمد " يحتل المرتبة الأولى

3978 مولودًا جديدًا بقطاع غزة خلال أكتوبرواسم "محمد " يحتل المرتبة الأولى

غزة : مشرق نيوز

أفادت إحصائية صادرة عن الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة غزة بأن عدد المواليد الجدد في قطاع غزة بلغ خلال شهر أكتوبر المنصرم ما يزيد عن 3978 مولوداً، بواقع أكثر من 128 مولوداً يومياً .

وبحسب المسح الاحصائي الالكتروني الذي تُشرف عليه الإدارة العامة لمنظم الحاسوب والمعلومات بوزارة الداخلية "فإن اسم "محمد" الأكثر انتشاراً واحتل المرة الأولى في المواليد الجدد خلال شهر أكتوبر بواقع أكثر من 300 اسم، تلاه اسم "أحمد" "فمحمود فعبد الله فيوسف" أما بخصوص الإناث فقد بَيَّن المسح أن اسم "جنى" يحتل أكثر الأسماء انتشارًا، ثم يليه اسم "ليان" و"رهف" وريماس وحلا" وأفادت إحصائية الأحوال المدنية أن من بين المواليد الجُدد في شهر أكتوبر الماضي 2051 ذكورًا بنسبة 51.5 %، و 1927 إناث، بنسبة 48.4%.

وسجلت محافظة غزة 1434 مولوداً جديداً، أما محافظة الشمال فسجلت 674 مولوداً فيما سجلت محافظة الوسطى 516 مولوداً، أما محافظة خان يونس فسجلت 850 مولوداً، فيما سجلت محافظة رفح 504 مواليد.انتهى