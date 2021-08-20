تراند اليوم : السمك وعين الجمل لمحاربة ضعف الذاكرة عند الشباب

مشرق نيوز - وكالات -

يعد النسيان وضعف الذاكرة من المشاكل الشائعة التى يواجهها الكثير من الشباب هذه الأيام، وتسبب لهم الضيق والإحراج نظراً لنسيان الكثير من الأمور الضرورية والتى تتعلق غالباً بحياتهم اليومية، ويشير الأطباء والمتخصصون إلى أن غالبية تلك المشاكل غاباً ما تعود إلى وجود قصور بالذاكرة المؤقتة أو قصيرة المدى الخاصة بهم.

وكشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة بتسبرج فى الولايات المتحدة الأمريكية عن معلومات هامة تتعلق بهذا الموضوع، وأشارت إلى أن الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 مثل الأسماك، وبالأخص سمك التونة والسالمون والمكسرات والبيض ومنتجات الألبان، أثبت قدرتها الكبيرة على حل مشاكل الذاكرة المؤقتة والتحسين منها ورفع أدائها لدى الشباب الأصحاء، والذين لا يعانون من أى أمراض عضوية بالمخ.

وجاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية المكتبة العامة للعلوم "PLoS ONE"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.

وأضافت الدراسة أن الجوز أو عين الجمل "walnuts" يعد من أكثر المصادر الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا3"، حيث يمد ربع كوب من عين الجمل الإنسان بحوالى 2.3 جرام من الأوميجا-3، وهى تمثل حوالى 90% من الاحتياجات اليومية الخاصة بالإنسان، وكما أشارت إلى أن زيت السمك يعد أيضاً من أكثر المصادر الغذائية المحتوية الأوميجا-3 وهى متوفرة داخل الصيدليات فى صورة كبسولات.