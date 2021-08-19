تراند اليوم : بالفيديو ..هيفاء وهبي تثير غضبا: إنشالله بتموتوا جماعيا بيوم واحد !

بيروت - الخليج 365

فجرت الفنانة هيفاء ثورة غضب علي بعض متابعي حسابها على تطبيق “سناب شات”، بل وقامت بعمل “بلوك” لبعضهن، اذ أن هيفاء وكما يبدو لم تحتمل تعليقات متعلقة بالغيرة من بعض متابعيها على حسابها على سناب شات من النساء والفتيات، فخرجت بتعليق غاضب جدا حيث كتبت لهن: “عن جدّ شو في عالم مريضة نفسياً. انشالله بتموتوا جماعياً بيوم واحد”.

حالة الغضب التي انتات هيفاء لم تنتهي عند تلك العبارة بل أضافت وفقا لموقع “أم تي في”اللبناني “انشالله بتموتوا كلكن… “

وأكملت وهبي مقدمة شرحا لمن قامت بعمل “بلوك “لهن : “كل وحدة عملتلا بلوك هيدي الدعوة إلها ولعيلة اللي خلّفوها. الغيرة دمّرتكن تدمير روحو انقبرو غيروا حياتكم…”