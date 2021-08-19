تراند اليوم : شاهد بالصور .. اليوم العالمي للحجاب

غزة / الخليج 365

احتفل في الأول من فبراير/ شباط بيوم الحجاب العالمي.

تدور فعاليات هذا اليوم حول محاولة رفع الوعي حول الحجاب وتعميق فهم الآخرين عنه وتعزيز التسامح الديني.

وتم الااحتفال بــ"اليوم العالمي للحجاب" لأول مرة في عام 2013، وتعود الفكرة إلى الناشطة الاجتماعية ناظمة خان التي تقيم في ولاية نيويورك الأمريكية.

ومنذ 2013، يجري إحياء فعاليات هذا اليوم في أكثر من 140 بلدا، بهدف لفت الانتباه إلى التحديات التي تواجهها المسلمات، وللدعوة إلى احترام عقيدتهن واختيارهن.