تراند اليوم : نظام نور للنتائج برقم الهوية : رابط تسجيل نظام نور للصف الأول الابتدائي EduWave 1439 | رابط تسجيل النقل المدرسي نظام نور

نظام نور، لتسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، عبر نظام نور الإلكتروني، ورابط نور المركزى لتسجيل الطلاب وذلك وفقاً لفترات التسجيل التي أقرتها وزارة التعليم، وطبقا للشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل للصف الأول الإبتدائى، هو ما يبحث عنه الآن أولياء الأمور السعوديين والغير سعوديين الوافدين الأجانب للمملكة.

ووفقاُ لما جاء في بيان وزارة التعليم، الخاص بفترات التسجيل الخاصة بالمرحلة الابتدائية، فإن يوم الأحد الذي يوافق 26 رجب 1438، سوف يبدأ موقع نور الالكتروني، فى استقبال طلبات تسجيل الطلاب الغير سعوديين، الذين بعمل آبائهم فى النظام الحكومي السعودي، و الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل، وذلك طبقا للشروط الخاصة بالسن والجنسية الموضحة في إعلان فترات التسجيل للعام الدراسي المقبل 1438 -439 هجرياً.

تسجيل نظام نور للصف الأول الابتدائي 1439

طبقا لما ورد فى إعلان فترات التسجيل للصف الأول الابتدائي، فإن يوم الأحد الموافق 26/7/1438 سوف يبدأ موقع نور التعليمى،إستقبال طلبات أولياء الأمور، لتسجيل الطلاب والطالبات وفقاً للسن المحدد و للشروط والضوابط المحددة للتقديم.

وقد حددت وزارة التعليم السن للطلبة المتقدمين الى الصف الأول الابتدائي وفقا لما يلي

سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي، يكون 6 سنوات، أو أقل ب 90 يومًا فقط. أما في حالة إذا كان سن الطفل المتقدم للصف الأول، أقل من 180 يوم عن الست سنوات فيتم تسجيله بشرط هام وهو الحصول على شهادة من إحدي الروضات التي تكون معتمدة لوزارة التعليم السعودي بالإضافة إلي شهادة معتمدة للحالة النمائية للطفل من معلمة من الروضات.

رابط تسجيل نور للطلاب المستجدين

وفرت وزارة التعليم، لجميع أولياء الأمور الغير سعوديين والوافدين إلى المملكة رابط خاص عبر موقع نور الالكتروني لتسجيل الطلاب وهو رابط تسجيل الطلاب المستجدين عبر موقع نظام نور EduWave الإلكتروني وتسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الهوية.

كيفية تسجيل طالب جديد فى نظام نور

او يمكن الاطلاع على شرح كيفية تسجيل الطلاب الجدد فى نظام نور بالصور من هنا

موعد تسجيل الطلاب المستجدين

كما هو محدد فى جدول الفترات الزمنية الخاص بوزارة التعليم لتسجيل الطلاب الجدد بالصفوف الاولى الابتدائى وذلك للطلاب الغير سعوديين ويعمل أولياء أمورهم فى القطاع الخاص بالسعودية وسوف يبدأ موعد التسجيل والتقديم للطلاب المستجدين فى يوم الاحد الموافق 11-8-1438 المقبل سوف ينتهي موعد التسجيل فى 17-1-1439 هـ، او حتى تنهى تسديد الشواغر بالمدارس وذلك وفقا لجدول الفترات الزمنية المحدد سابقا من جهة وزارة التعليم السعودى.

و تم تعديل أعمار الطلاب للقبول بالصف الأول في نظام نور وذلك تماشيا مع موعد عودة الطلاب للعام الدراسي القادم 1439/1438هـ

رابط تسجيل موقع نور بالهوية 1439 الطلاب الجدد

الجدير بالذكر أنه حسب جدول الخطة الزمنية ان يوم 19 ذو الحجة 1438 هجرى هو موعد تقدم الطلاب الجدد فى نظام نور وذلك لكل الطلاب الجدد خريجي الروضات الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية، من داخل المملكة السعودية وكذلك الطلاب خريجي الروضات القادمين من خارج المملكة السعودية وفي جميع المدارس السعودية وذلك على الرابط المرفق بالاعلى لتسجيل نظام نور للطلاب الجدد.

نظام نور للنقل المدرسى

فتح نظام نور باب التسجيل والاشتراك فى حركة النقل المدرسي للعام الدراسي 1438-1439 ويمكن الان الاطلاع على كل ما يخص النقل المدرسي بنظام نور من خلال هذ الرابط.