تراند اليوم : سعودي يضرب القاضي من شدة حبه لزوجته

الرياض / وكالات/ مشرق نيوز

ضرب شاب سعودي قاضيا يعمل بدائرة الأوقاف والمواريث بمدينة القطيف السعودية حتى لا يتم طلاقه من زوجته كما حاول الاعتداء على رجال الأمن الذين حاولوا تهدئته وقام بتكسير أحد الأدراج الخاصة بمكتب القاضي.

وقال الشاب الذي رفض تطليق زوجته التي يحبها جدا :" إنه على رغم رغبة الزوجة بالطلاق، فإنه يرفض تطليقها بسبب شغفه بها، وهو ما أدخله في نوبة غضب جعلته يتصرف خلافاً لعاداته وسلوكياته التي عرفت عنه.

وقال شهود عيان تواجدوا في المحكمة إن الشاب أظهر حبه لزوجته أمام القاضي، مشيراً إلى أنه مستعد للتنازل عن أي شيء في سبيل أن يكون معها تحت سقف الزوجية، بيد أن خوفه من طلاقها سبب له مشاكل نفسية.

وأضاف الشهود ان رجال الأمن سيطروا على الشاب الذي تم احالته الى شرطة محافظة القطيف لاستكمال الإجراءات، قبل أن تتم إحالته للمحكمة الجزئية بالقطيف للنظر في القضية.