تراند اليوم : عارضة أزياء تدمر وجهها بعد حقنه بزيت القلي

سيؤول / مشرق نيوز /

أقدمت مدمنة عمليات جراحية على حقن وجهها بزيت القلي بعدما رفض الأطباء إعطاءها المزيد من حقن السيليكون بسبب تضخم وجهها بحسب البيان.

فقد تعرضت المدمنة وهي عارضة أزياء كورية سابقة تدعى هانغ ميوكو، لتشوهات دائمة في الوجه بعد العلاج الفردي فبعد حقن زجاجة كاملة من السيليكون كانت قد اشترتها من السوق السوداء على وجهها، لجأت هانغ الى استخدام زيت الطبخ الذي أدى إلى تورم وجهها بشكل مخيف.

وظهرت العارضة على شاشة التلفزيون الكورية لتسرد محنتها أمام ملايين من المشاهدين الذين تعاطفوا معها وتبرعوا لها بآلاف الجنيهات لدفع ثمن جراحة ترميمية.



وخضعت الفتاة في البداية الى 10 عمليات ترميمية، لإزالة 60 غراما من السيليكون والزيوت ومواد غريبة الأخرى من وجهها و200 غراماً من رقبتها الا أن وجه هانغ ما زال مشوها وقالت أنها تتمنى استرجاع مظهر وجهها الطبيعي مرة أخرى.

وكانت هانغ قد قامت بأول عملية تجميل في سن الـ28، انتقلت بعدها إلى اليابان للخضوع للمزيد من العمليات. وسرعان ما أدمنت على البشرة المتألقة وفي نهاية المطاف رفض الأطباء القيام بأي عملية إضافية بعدما أصيبت بتضخم ملحوظ في وجهها.

ومع ذلك، تمكنت هانغ من الحصول على زجاجة من السيليكون وحقنة للحقن الذاتي وعندما نفذت لجأت إلى استخدام زيت الطهي.

وتعمل هانغ حاليا في متجر لبيع الملابس المعاد تدويرها، وتتلقى إعانات مادية من الحكومية.