تراند اليوم : ثلاثة مواطنين سعوديين يتحولون من انثى إلى ذكر

الرياض / مشرق نيوز

تحول ثلاثة مواطنين سعوديين من الجنس الأنثوي الى الجنس الذكوري بعد معاناة نفسية واجتماعية تعرضوا لها في مراحل أعمارهم السابقة التي أحسوا خلالها بأنهم أقرب للتحويل للجنس الذكوري للتعايش مع أسرهم ومجتمعهم .

وتقدم المتحولين الثلاثة الى ادارة الأحوال المدنية في المنطقة الشرقية لتحويل وتغيير الهوية الوطنية حيث تم استكمال إجراءات إحدى الحالات في محافظة الإحساء وتم استخراج بطاقة الهوية الوطنية، فيما ظلت معاملتان من منطقة الدمام إحداهما في طور إنهاء الإجراءات، والآخر تم رفع أوراقه للجهات المعنية لاستلام بطاقته.

يشار الى أنّ إدارة أحوال المنطقة الشرقية تستند على تقارير مستشفيات حكومية تثبت أنه يمكن تحويل جنسه من الأنثوي إلى الذكوري والعكس