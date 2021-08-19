تراند اليوم : الفيسبوكيون يحتفلون بعرس صديقهم دون أن يكون بينهم رابط حقيقي

دبي / وكالات / مشرق نيوز /

في سابقة تعكس مشاعر الغربة وحرص بعض الجاليات على إحياء قيم تاهت وسط مشغوليات الحياة شهد مطار دبي الجمعة قبل الماضية حدثا فريدا لفت انظار المسافرين والموظفين.

فوجئ المنتظرون لرحلة مصر للطيران القادمة ظهر ذلك اليوم، بتجمع أفواج كبيرة من المصريين (ليست بينهم درجة صلة أو قرابة أو سابق تعارف) لاستقبال فتاة جاءت إلى عريسها لتكمل معه رحلة العمر، جاء ذلك تلبية لرسالة أطلقها أخو العريس على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للجالية المصرية بالإمارات (غير رسمية) منوها إلى أن العروس ستكون بمفردها الى رحلة "القفص الذهبي" وطالب فقط بعمل تجمع يضفي الحدث فرحة الاحساس باللقاء المرتقب، لتخفيف حدة الشعور بالاغتراب بعيداً عن الأهل والاصدقاء.

وبالفعل استجاب اصدقاء الفيسبوك من جميع الامارات المختلفة للدعوة حيث جهزت إحداهن التي حضرت خصيصاً من أبوظبي فستان العروس ورافقتها طوال اليوم، وآخر أصر على عمل الزفة بسيارته الفاخرة، والبعض الآخر تشارك في تصوير الحفل مجانيا وتحميله على اليوتيوب، كما تتابعت عروض المطاعم والفنادق بدعوة العروسين على وجبات الغداء والعشاء، وأحد المطاعم تكفل ان تكون "صباحية "العروسين على حسابه بالاضافة إلى الهدايا التي تلقتها العروس من أماكن متعددة.

واحتفل الجميع بزفة العروسين داخل صالة أحد مطاعم دبي، اللذين حفتهما السعادة من كل جانب، في بادرة أشعلت حرارة المشاعر الإنسانية، وتألقت فيها أضواء "دار الحي" لترسم البسمة على وجوه المصريين الذين يعيشون وينعمون على أرضها بالأمان، وكما بدأ كل شيء على وصلة موقع التواصل الاجتماعي، انتهى الأمر نفسه برسالة شكر وتقدير من العريس على صفحته على الفيسبوك لأصدقائه .