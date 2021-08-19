تراند اليوم : استخدامات غير عادية للقهوة .. اكتشفوها

وكالاتمشرق نيوز

هل يمكنك أن تتخيل الحياة بدون قهوة؟ جميعنا يتوجب علينا الانتظار لدقائق طويلة أو ساعات، كانتظار قدوم الحافلة أو بدء الرحلة وإقلاع الطائرة فينا.

وفي معظم هذه الأوقات نختار القهوة كمشروب يضفي علينا الشعور بالراحة وتحسين المزاج ورفع المعنويات.

تتميز القهوة بنكهتها، ورائحتها الجميلة، ولحبوب القهوة الطازجة وكذلك بقايا تحضيرها الذي يقدّر بالأطنان من وراء كل فنجان قهوة نحتسيه يوميا استخدامات عديدة وغير اعتيادية، اخترنا منها الاستخدامات التالية التي ستزيد قناعاتك في شرائها واستخدامها أكثر فأكثر.

قتل الروائح المزعجة في الثلاجة:

لا شك أن رائحة القهوة أفضل من رائحة بقايا الطعام التي تتواجد في الثلاجة لعدة أيام وعلى رائحة المنتجات الفاسدة. تكون الثلاجة أحياناً مصدراً لانبعاث الروائح المختلفة من الطعام، وقد تشكل كابوساً من الروائح الكريهة، ولكن عندما نضع وعاء من البن غير المستخدم داخل الثلاجة ليوم أو يومين ستعمل القهوة على امتصاص الروائح المختلفة، وأيضاً بمجرد فتح باب الثلاجة سنشتهي فنجان من القهوة.

الحد من السيلوليت:

السيلوليت هو مجموعة من التراكمات الدهنية السمية على الجلد، ونظراً لأن ثمن الكريمات الخاصة لعلاجه تكون باهظة الثمن، ولأن الكافيين هو أحد أهم المكونات الرئيسية في هذه الكريمات، والتي من المفترض أن تعزز من عملية التمثيل الغذائي للدهون، وبذلك تحد من ظهور هذه الجيوب الدهنية تحت الجلد، يمكننا صنع علاج بسيط في المنـزل، وذلك بمزج القهوة المطحونة الدافئة مع زيت جوز الهند وفركه على المنطقة المصابة، وذلك بحركات دائرية لبضع دقائق قبل شطفه.

ولبقايا القهوة أيضاً خصائص تمكنها من شد الجلد وتنعيم ملمسه، إن مزيج القهوة سيزيل ويقشر خلايا الجلد الميت، حيث أن الخليط المكون من ملعقة كبيرة من القهوة مع نصف ملعقة من زيت الزيتون، سيفي بالغرض أيضاً.

إزالة بعض الروائح المزعجة عن اليدين:

هناك بعض المكونات التي تتميز برائحة لذيذة عند الطهي، ولكن سرعان ما تزعجنا برائحتها بعض ساعات، نظراً لأن رائحتها تعلق باليدين بعد استخدامها أثناء الطهي، كرائحة الثوم ورائحة سمك السلمون، وكذلك رائحة الكزبرة، نستطيع التخلص منها عن طريق فرك اليدين بحفنة من القهوة المطحونة وبعد ذلك غسل اليدين بالماء الدافئ.

جعل السماد العضوي غنياً أكثر:

يضيف البستانيون القهوة المطحونة إلى السماد في حدائقهم، وذلك لأنه غني بالفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس، وتعمل هذه العناصر على إطلاق النيتروجين في التربة؛ لأنها تتحلل وتقلل بعض الشيء من حمضية التربة، وهذا يعد شيئاً عظيماً جداً لبعض أنواع التربة.

الحصول على شعر لامع:

من منا لا يريد شعراً لامعاً وصحياً وبمظهر أجمل؟ يوصي البعض باستخدام القهوة كعلاج بسيط وطبيعي لجعل الشعر لامعاً أكثر، نضع البعض من شراب القهوة في وعاء وندعه يبرد ثم نضعه على الشعر وعليه أن يكون جافّاً، ثم تركه ما لا يقل عن عشرين دقيقة، ثم يشطف. وعلينا أن نداوم عليه مرة واحدة في الأسبوع أو نحو ذلك للحصول على أفضل النتائج، ويمكننا استخدامها كصبغة مؤقتة للشعر.

لنمو بعض أنواع المشروم:

تستخدم القهوة كوسط يساعد على ظهور ونمو بعض انواع المشروم، بما في ذلك نوع فطر المحار، وفي الواقع هناك شركات تبيع هذا الشيء كمنتج خاص بها، حيث أن هذا المنتج يكون عبارة عن قهوة مستصلحة وجذور المشروم وزجاجة رذاذ صغيرة، وعند استخدامها ستنمو نبتة المشروم بوزن 1.5 باوند خلال عشرة أيام.

ومن الإستخدامات الأخرى للقهوة:

الحد من فوضى المواقد (فايربليس):

إن تنظيف هذا النوع من المواقد يبدو صعباً، وقد ينتج عنه ظهور سحابة من الغبار والرماد، لذلك يمكننا استخدام تفل القهوة لتنظيف أسهل وأكثر راحة، وذلك بانتظار الجمر كي يبرد، ثم نرش بعضاً من القهوة المطحونة في جميع أنحاء الرماد، والانتظار لمدة 15 دقيقة ثم نقوم باستخراج جميع الفوضى من غبار ورماد بكل سهولة.

لطرد النمل:

في فترة معينة من العام يعاني أغلبنا من مشكلة وجود النمل في المنـزل أو في حدائق المنـزل، وينصح بحل هذه المشكلة وذلك باستخدام القهوة برشها عند مصدر ومكان ظهورهم، أو بسكب شراب القهوة على مكان تجمعهم وتراكمهم.

تنظيف الأسطح وأواني المطبخ:

يمكننا فرك بعض أنواع الأسطح التي تم تحضير بعض وصفات الطعام عليها، وكذلك المنضدة والثلاجة بمسحوق القهوة. حيث يمكن استخدامها وحدها أو مزجها مع سائل الصابون الخاص بتنظيف الصحون، كما أن القهوة حل مثالي لإزالة الروائح الكريهة عن أواني الطبخ، مثل أواني البيض وأواني تقطيع اللحوم.

كحشوة لبعض الزهريات:

يمكننا استخدام القهوة كحشوة جميلة لبعض الزهريات الجميلة والجرار والأواني الخاصة لوضع أنواع الأقلام المختلفة، فإن حبوب البن التالفة أو المتسخة قد نستفيد منها لما تملكه من شكل جميل ورائحة طيبة أيضا.ً

إدخالها في بعض الوصفات:

يمكننا استخدام القهوة كعنصر سحري في بعض الوصفات الشهية، مثل الآيس كريم، وكعكة الشوكولاتة، ومع الفلفل الحار كذلك، يمكننا استخدامها أيضاً مع القليل من الماء المالح على شرائح اللحم، فبذلك ستضفي طعما مدخّناً ولذيذاً للغاية.

لكل استخدام من الاستخدامات المذكورة ميزة وفائدة مختلفة وفي مجالات متنوعة فهي بسيطة وصحية، وبعضها سيكون صديقاً للبيئة وبدون تكاليف مادية وبوقت أقل، فسارعوا بتجربتها.