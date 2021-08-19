تراند اليوم : دراسة تؤكد وجود رابط بين عنف الزوج والاكتئاب لدى المرأة

واشنطن / وكالات / مشرق نيوز

أكدت دراسة أن النساء اللاتي يتعرضن للعنف من جانب أزواجهن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، والنساء المصابات بالاكتئاب يكن أكثر عرضة لعنف الزوج اضافة الى احتمال وجود علاقة بين عنف الزوج والانتحار بين النساء.

وخلصت الدراسة التي اجراها فريق بحث دولي من خلال مراجعة دراسات منشورة تعقبت مجموعات من الأفراد على مدى فترات من الزمن، أن تعرض النساء لعنف الزوج ضاعف تقريباً احتمال إصابتهن بالاكتئاب إلا أنهم وجدوا العكس أيضا، وهو أن النساء المصابات بالاكتئاب كن أكثر عرضة للتعرض لعنف الزوج لاحقاً، وذلك بمقدار الضعف تقريباً.