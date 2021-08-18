تراند اليوم : تنسيق التمريض العسكري ،، نتيجة تنسيق التمريض العسكري 2020

تنسيق التمريض العسكري تحميل وتنزيل نتيجة تنسيق التمريض العسكري 2020 وكافة التفاصيل الخاصة المستندات المطلوبة وشروط القبول في تمريض الثانوية العسكري بكافة المحافظات، والتي يبحث عنها الآلاف من الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة، وتضمنت المستندات التالية وهي شهادة الميلاد الأصلية 3 صور منها ، أصل من الشهادة بيان نجاح من الشهادة الإعدادية ونسخة مصوره منها، وشهادة من المدرسة تثبت سلوك المتقدم، 8 صور شخصية بخلفية بيضاء، ودمغة، واثنين طابع مهن طبية، ويتم وضعهم في حافظة بلاستيك للتقديم.
هنا شروط القبول في تمريض الثانوية العسكري
يبحث الآلاف من الطلاب الراغبين في قبول تمريض الثانوية العسكري، الشروط التالية أن يكون مصري الجنسية، واجتياز كافة الاختبارات البدنية، وأن يكون المتقدم غير متنزوج حتى انتهاء الدراسة، واجتياز اختبارات اللغة الانجليزية، واجتياز اختبارات طبية، وأخيراً موافقة مكتوبة من أولياء الأمور بشأن تقديم أبنائهم للتمريض.
الآن تنسيق التمريض العسكري
إليكم تنسيق التمريض العسكري والذي يختلف عن تنسيق التمريض العام المقتصر عن وزارة الصحة التي تكون الدراسة 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، إليكم التنسيق التمريض العسكري:
- تنسيق التمريض العسكري محافظة البحيرة 232 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة القليوبية 230 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة المنيا 220 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة الغربية إلى 235 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة أسيوط تصل إلى 230 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة سوهاج تصل إلى 240 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة المنوفية 225 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة قنا تصل إلى 220 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة كفر الشيخ تصل إلى 230 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة الفيوم 230 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة بني سويف تصل إلى 230 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة أسوان تصل إلى 220 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة دمياط تصل إلى 230 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة الإسماعيلية وصلت إلى 230 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة بور سعيد وصلت إلى 230 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة القاهرة وصلت إلى 230 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة الإسكندرية تصل إلى 225 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة الجيزة تصل 201 درجة.
- تنسيق التمريض العسكري محافظة البحر الأحمر تصل الحد الأدنى إلى 200 درجة.