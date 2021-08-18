تراند اليوم : ( صورة ) ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورة جرئية

القاهرة - الخليج 365

أثارت كنزي ابنة المغني المصري الشهير عمرو دياب، الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب نشرها صورا جرئية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"،تتنافى مع تقاليد المجتمع المصري.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن ابنة عمرو دياب تستمر في نشر صور تسبب حالة من الجدل وهي تقوم بحركة خادشة للحياء.

وقررت كنزي تغيير صورة حسابها الشخصي بصورة جديدة، وهي تقوم بحركة خادشة رداً على انتقادات وجهت إليها بعد بعض الصور التي كان بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي وصفوها بالصور الجريئة.

وكانت كنزي قد نشرت سابقاً عبر "انستغرام"، عدد من الصور على طريقة "السيلفي" حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس كاجوال، يتكون من بنطال جينز وتي شيرت قصير، وبطن مكشوف، لتثير جدل متابعيها.



