تراند اليوم : تنسيق الثانوية العامة 2020/2021

تنسيق الثانوية العامة 2020/2021 ، علنت وزارة التعليم العالي تنسيق الثانوية العامة 2020/2021 ومؤشرات تنسيق الكليات والجامعات الحكومية 2020-2021 ، درجات مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2020 في الطب والهندسة والصيدلة والأسنان والعلوم والاقتصاد والألسن والآداب.

مؤشرات تنسيق الكليات للثانوية العامة 2020 والجامعات درجات تنسيق 2019

ارتفاع مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2020 في كليات القمة الطب والصيدلية والهندسة والاقتصاد والألسن

واشارت مصادر في وزارة التعليم العالي أنه من المتوقع أن يرتفع تنسيق الثانوية العامة 2020 هذا العام بسبب ارتفاع المجاميع التكرارية في الثانوية العامة والذي سيترتب عليه ارتفاع تنسيق كليات القمة خاصة كلية الطب وكلية الصيدلية وكذلك تنسيق كلية الهندسة والاقتصاد والألسن بنسب ما بين 0.5% وحتي 1.5% عن تنسيق العام الماضي 2019 ، على أن يبدأ تنسيق الكليات 2020 بعد امتحانات اختبارات القدرات واعلان النتيجة بحيث تبدأ بعدها المرحلة الأولى للتنسيق.

تنسيق الثانوية العامة 2019 كليات الأدبي اقتصاد وكليات ألسن وإعلام وآثار وتنسيق كليات الآداب والتربية

وحسبما يشير موقع التنسيق الإلكتروني عن تفاصيل تنسيق كليات الأدبي العام الماضي 2020 درجات تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية ، كذلك تنسيق كليات الآداب وكليات الإعلام في القاهرة وحلوان وعدد من المحافظات وكليات الألسن والتجارة والتربية والصناعة التكنولوجية الجديدة كالتالي.

– تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة 402.0

– درجات تنسيق كلية الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 398.5

– تنسيق ألسن كفر الشيخ 398.5

آثار ولغات مطروح 385.5

آثار الفيوم 384.5

تربية عين شمس 382.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 375.0

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 374.0

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372.0

آداب الإسكندرية 350.5

آداب العريش 350.2

تجارة عين شمس 343.0

آداب انتساب موجه القاهرة 341.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 341.0

تجارة الإسكندرية 341.0

آداب انتساب موجه عين شمس 339.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 332.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 332.0

تربية نوعية بنها 331.5

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5

تجارة طنطا 324.0

حقوق بني سويف 315.0

تجارة انتساب موجه بورسعيد 314.5

آداب انتساب موجه سوهاج 314.5

حقوق بنها 308.5

حقوق انتساب موجه سوهاج 308.0

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 304.5

تربية نوعية الفيوم 304.0

اقتصاد منزلى العريش 304.0

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 303.5

حقوق انتساب موجه حلوان 303.0

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 295.0

دار العلوم المنيا 294.5

دار العلوم انتساب موجه أسوان 292.0

أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر 292.0

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 262.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 262.0

تربية رياضية بنين بني سويف 261.5

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 261.0

تنسيق كلية تربية رياضية بنين حلوان 261.0 .

تنسيق الثانوية العامة العام الماضي 2019 علمي علوم ورياضة (القسم العلمي) الطب والصيدلة والهندسة والأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم والحاسبات والمعلومات

أما عن تنسيق كليات العلمي علوم وتنسيق كليات العلمي رياضة 2019 العام الماضي فقد كان مرتفعا عن العام الأسبق ، حيث جاءت درجات الحد الأدنى للقبول في كليات الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي وعلوم كما أوضحنا معكم في موقع خمـس خطوات من قبل وأيضا في هذا الموضوع كذلك كليات علمي رياضة تنسيق كليات الهندسة وتنسيق كليات الحاسبات والمعلومات والعلوم والتجارة كتالي.

– تنسيق كلية طب المنوفية بشبين الكوم 405.5

– تنسيق كلية هندسة بترول وتعدين السويس 405.5

طب جنوب الوادي 405.0

طب الزقازيق 405.0

طب طنطا 405.0

تنسيق كلية طب القاهرة 405.0

طب سوهاج 405.0

تنسيق كلية طب عين شمس 404.5

طب الإسكندرية 404.5

تنسيق كلية صيدلة عين شمس 401.5

صيدلة الإسكندرية 401.0

صيدلة بورسعيد 401.0

طب بيطري دمنهور 398.5

طب بيطري القاهرة 398.5

تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 398.5

طب بيطري الإسكندرية 398.0

طب بيطري الوادي الجديد 398.0

طب بيطري مطروح 398.0

طب بيطري مدينة السادات 398.0

هندسة سوهاج 389.5

هندسة كفر الشيخ 389.5

تنسيق كلية هندسة بنها بشبرا 389.5

هندسة بورسعيد 389.5

تنسيق كلية هندسة الإسكندرية 389.5

تمريض بني سويف 383.0

تمريض حلوان 383.0

تربية المنصورة 383.0

فني تمريض طنطا 382.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 358.5

علوم حلوان رياضة 358.0

تنسيق كلية علوم طنطا رياضة 358.0 .

تنسيق الكليات الخاصة في مصر 2020 علمي وأدبي بالمصاريف

كما يستطيع طلاب الثانوية العامة التقديم في الكليات الخاصة 2020-2021 بالمصاريف وذلك حسب تنسيق الحد الأدنى للكليات الخاصة في مصر 2020 حيث جاء كالتالي مجموع 95% للطب البشري و90% كليات طب الأسنان وهو نفس تنسيق كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي 90% أيضا وقابل للنزول حسب الأعداد المتقدمة.

– أما تنسيق كلية الهندسة ب 80% ، وكذلك تنسيق كلية الطب البيطري 80 %.

– ومجموع تنسيق كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب والحاسبات والمعلومات هو 70% لجميع هذه الكليات.

– أما تنسيق كليات الإعلام، وكليات اللغات والترجمة ، كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة الخاصة فهو و60%.

– أما عن تنسيق كليات الزراعة، وباقي الكليات هو و55% .