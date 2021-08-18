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تراند اليوم : تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020

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تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020 نتيجة تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020 واسعار و مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا العام الدراسي الجديد 2020-2021 بعدما نشرت الجامعة أسعار مصروفات الكليات الخاصة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعد زيادتها عن العام الماضي ، حيث نوضح لكم بالتفصيل الحد الادني لدخول الكليات في جامعة مصر الخاصة ، كذلك مواعيد التقديم والاوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة والثانوية الازهرية والشهادات المعادلة.

مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قد وافق على قواعد وضوابط نظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام 2020-2021 كما أوضحنا معكم في موقع خمـس خطوات من قبل وأيضا في هذا الموضوع واعلن المجلس ان الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالى: 95% الطب البشرى، 90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى).

بينما وصل الحد الادني لدخول كلية الهندسة الخاصة الي 80% ، 70% كليتى (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، و 70% كليتى (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، اما بالنسبة لكليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة/ اللغات والترجمة/ الإعلام) فالحد الادني لدخولها هو 65 % ، بينما اقل مجموع لدخول الكليات الخاصة في مصر هو 55% باقى الكليات.

تعرف علي مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020-2021 العام الدراسي الجديد

 

مصاريف كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا العام الدراسي الجديد 2020-2021 و أسعار كلياتها بالتفصيل

وحسبما نشرت جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا قائمة مصاريف الكليات الخاصة التابعة لها عن العام الدراسي الجديد 2020-2021 كالتالي مع العلم المصاريف هي في السنة الواحدة :-

– مصاريف كلية الطب البشرى في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020-2021 هي 85 ألف جنيه.

– مصاريف كلية طب وجراحة والفم والأسنان: 64 ألف جنيه .

– مصاريف كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى: 52 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلاج الطبيعى: 45 ألف جنيه.

– مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020 وصلت الي 30 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلوم التطبيقية: 22 الف جنيه لقسم العلوم الطبية، 18 الف جنيه لقسم التمريض.

– بينما وصلت مصاريف كلية الهندسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020 الي 45 ألف جنيه.

– مصاريف كلية الإعلام لغة عربية: 21 ألف جنيه، كلية الإعلام لغة إنجليزية: 23 ألف جنيه، كلية الإدارة والاقتصاد لغة عربية: 21 ألف جنيه وكلية الإدارة والاقتصاد لغة إنجليزية: 23 ألف جنيه.

– مصاريف العام الدراسي الجديد في كلية تكنولوجيا المعلومات: 22000 جنيه.

– مصاريف كلية اللغات والترجمة الخاصة في جامعة مصر للعلوم بعد زيادة اسعارها هي 20 ألف جنيه.

– مصاريف كلية الآثار والإرشاد السياحى: 15 ألف جنيه، واخيرا كلية التربية الخاصة: 15 آلاف جنيه.

كما تقدم الجامعة خصومات على مصاريف الكليات الخاصة بها للطلاب المتفوقين بنسبة تصل إلى 15 % حسب مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة العربية والاجنبية ، كما يستطيع الطلاب التقديم على منحة كاملة لإدارة الجامعة ويتم التحديد حسب حالة كل طالب وعدد الأماكن الخالية بالكليات. 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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