تراند اليوم : تنسيق علاج طبيعي 2020 .. تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2020

تنسيق علاج طبيعي 2020 والحد الادني للقبول ، حيث ننشر لكم تنسيق علاج طبيعي 2020، مع تنسيق باقي التخصصات الدارسية لكليات علمي علوم والاداب.

وكشفت الوزارة عن قائمة الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية بالمرحلة الأولى من التنسيق للعام الجارى 2019 .

الكلية الحد الأدنى

طب المنصورة 405.5.

طب المنوفية بشبين الكوم 405.5.

هندسة بترول و تعدين السويس 405.5.

طب جنوب الوادى 405.

طب الزقازيق 405.

طب طنطا 405.

طب القاهرة 405.

طب سوهاج 405.

طب عين شمس 404.5.

طب الإسكندرية 404.5.

طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5.

طب بنها 404.5

طب المنيا 404.5

طب كفر الشيخ 404.5

طب حلوان 404

طب بور سعيد 404

طب أسيوط 404

طب الفيوم 403.5

طب السويس 403.5

طب أسوان 403.5

طب بنى سويف 403.5

طب أسنان الزقازيق 403

طب أسنان المنيا 403

طب أسنان بنى سويف 403

طب أسنان أسيوط 403

طب أسنان الفيوم 403

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403

طب أسنان طنطا 403

طب أسنان كفر الشيخ 403

طب أسنان المنصورة 403

طب أسنان جنوب الوادى 403

طب أسنان عين شمس 403

طب أسنان الإسكندرية 403

طب أسنان القاهرة 403

صيدلة المنوفية 402.5

صيدلة جنوب الوادى 402.5

صيدلة الفيوم 402

صيدلة دمنهور 402

صيدلة المنصورة 402

صيدلة مدينة السادات 402

صيدلة المنيا 402

صيدلة و تصنيع دوائى كفر الشيخ 401.5

صيدلة بنى سويف 401.5

صيدلة الزقازيق 401.5

صيدلة طنطا 401.5

صيدلة القاهرة 401.5

صيدلة سوهاج 401.5

صيدلة عين شمس 401.5

صيدلة أسيوط 401

صيدلة الإسكندرية 401

صيدلة بور سعيد 401

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401

صيدلة حلوان 401

علاج طبيعى القاهرة 400.5

علاج طبيعى بنى سويف 400.5

علاج طبيعى كفر الشيخ 400.5

علاج طبيعى جنوب الوادى 400.5

طب بيطرى المنوفية 399.5

ألسن كفر الشيخ 399.5

طب بيطرى المنصورة 399

طب بيطرى المنيا 399

طب بيطرى الزقازيق 399

طب بيطرى بنى سويف 399

علوم البترول والتعدين مطروح 399

طب بيطرى كفر الشيخ 398.5

طب بيطرى جنوب الوادى 398.5

طب بيطرى أسوان 398.5

طب بيطرى سوهاج 398.5

طب بيطرى أسيوط 398.5

طب بيطرى دمنهور 398.5

طب بيطرى القاهرة 398.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 398.5

طب بيطرى الإسكندرية 398

طب بيطرى بنها 398

طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية 398

طب بيطرى مدينة السادات 398

طب بيطرى مطروح 398

طب بيطرى الوادى الجديد 398

هندسة دمياط 397.5

هندسة المنصورة 395

هندسة القاهرة 395

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5

هندسة بنى سويف 393

هندسة الزقازيق 392

هندسة عين شمس 392

هندسة جنوب الوادى 392

هندسة طنطا 391

هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5

هندسة بنها 390

هندسة بنها بشبرا 389.5

هندسة كفر الشيخ 389.5

هندسة بور سعيد 389.5

هندسة الإسكندرية 389.5

هندسة سوهاج 389.5

يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر، أى بنسبة 97.07% فأكثر، بإجمالى 30152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر، أى بنسبة 95% فأكثر، بإجمالى 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر، أى بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتى إجمالى أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.