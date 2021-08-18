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تراند اليوم : تنسيق علاج طبيعي 2020 .. تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2020

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تنسيق علاج طبيعي 2020 والحد الادني للقبول ، حيث ننشر لكم تنسيق علاج طبيعي 2020، مع تنسيق باقي التخصصات الدارسية لكليات علمي علوم والاداب.

 

وكشفت الوزارة عن قائمة الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية بالمرحلة الأولى من التنسيق للعام الجارى 2019 .

الكلية  الحد الأدنى

طب المنصورة 405.5.

طب المنوفية بشبين الكوم   405.5.

هندسة بترول و تعدين السويس   405.5.

طب جنوب الوادى   405.

طب الزقازيق  405.

طب طنطا    405.

طب القاهرة  405.

طب سوهاج  405.

طب عين شمس    404.5.

طب الإسكندرية     404.5.

طب قناة السويس بالإسماعيلية    404.5.

طب بنها      404.5

طب المنيا     404.5

طب كفر الشيخ     404.5

طب حلوان   404

طب بور سعيد      404

طب أسيوط  404

طب الفيوم   403.5

طب السويس 403.5

طب أسوان   403.5

طب بنى سويف     403.5

طب أسنان الزقازيق  403

طب أسنان المنيا     403

طب أسنان بنى سويف      403

طب أسنان أسيوط  403

طب أسنان الفيوم   403

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية    403

طب أسنان طنطا    403

طب أسنان كفر الشيخ     403

طب أسنان المنصورة 403

طب أسنان جنوب الوادى   403

طب أسنان عين شمس     403

طب أسنان الإسكندرية     403

طب أسنان القاهرة  403

صيدلة المنوفية      402.5

صيدلة جنوب الوادى 402.5

صيدلة الفيوم 402

صيدلة دمنهور 402

صيدلة المنصورة     402

صيدلة مدينة السادات     402

صيدلة المنيا  402

صيدلة و تصنيع دوائى كفر الشيخ  401.5

صيدلة بنى سويف   401.5

صيدلة الزقازيق     401.5

صيدلة طنطا 401.5

صيدلة القاهرة      401.5

صيدلة سوهاج      401.5

صيدلة عين شمس   401.5

صيدلة أسيوط      401

صيدلة الإسكندرية   401

صيدلة بور سعيد    401

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية  401

صيدلة حلوان 401

علاج طبيعى القاهرة  400.5

علاج طبيعى بنى سويف     400.5

علاج طبيعى كفر الشيخ     400.5

علاج طبيعى جنوب الوادى  400.5

طب بيطرى المنوفية  399.5

ألسن كفر الشيخ    399.5

طب بيطرى المنصورة 399

طب بيطرى المنيا    399

طب بيطرى الزقازيق 399

طب بيطرى بنى سويف     399

علوم البترول والتعدين مطروح     399

طب بيطرى كفر الشيخ     398.5

طب بيطرى جنوب الوادى   398.5

طب بيطرى أسوان   398.5

طب بيطرى سوهاج  398.5

طب بيطرى أسيوط  398.5

طب بيطرى دمنهور   398.5

طب بيطرى القاهرة  398.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة    398.5

طب بيطرى الإسكندرية     398

طب بيطرى بنها      398

طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية    398

طب بيطرى مدينة السادات 398

طب بيطرى مطروح  398

طب بيطرى الوادى الجديد  398

هندسة دمياط      397.5

هندسة المنصورة    395

هندسة القاهرة      395

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية  394.5

هندسة بنى سويف   393

هندسة الزقازيق     392

هندسة عين شمس  392

هندسة جنوب الوادى      392

هندسة طنطا 391

هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5

هندسة بنها   390

هندسة بنها بشبرا    389.5

هندسة كفر الشيخ  389.5

هندسة بور سعيد   389.5

هندسة الإسكندرية   389.5

هندسة سوهاج     389.5

 

يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر، أى بنسبة 97.07% فأكثر، بإجمالى 30152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر، أى بنسبة 95% فأكثر، بإجمالى 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر، أى بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتى إجمالى أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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