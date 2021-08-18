تراند اليوم : تنسيق الثانوية العامة 2020 القاهرة

تنسيق الثانوية العامة 2020 القاهرة ، استعرضت تقارير مصرية محلية، اليوم الثلاثاء، تنسيق الثانوية العامة 2020 القاهرة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة. وتتوقع صحيفة "الوطن" المصرية انخفاض نسبة تنسيق الكليات بنسبة لا تقل عن 1% مقارنة بالعام الماضي، وهي كالتالي:

توقعات تنسيق الكليات 2020 (القسم الأدبي)

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 402.0

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية: 398.5

ألسن كفر الشيخ: 398.5

آثار ولغات مطروح: 385.5

آثار الفيوم: 384.5

تربية عين شمس: 382.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق: 375.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا: 375.0

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد: 374.0

تربية طفولة مبكرة الزقازيق: 372.0

آداب الإسكندرية: 350.5

آداب العريش: 350.2

تجارة عين شمس: 343.0

آداب انتساب موجه القاهرة: 341.5

فنون جميلة (فنون) المنيا: 341.0

تجارة الإسكندرية: 341.0

آداب انتساب موجه عين شمس: 339.5

تجارة انتساب موجه القاهرة: 332.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية: 332.0

تربية نوعية بنها: 331.5

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل: 330.5

تجارة طنطا: 324.0

حقوق بني سويف: 315.0

تجارة انتساب موجه بورسعيد: 314.5

آداب انتساب موجه سوهاج: 314.5

حقوق بنها: 308.5

حقوق انتساب موجه سوهاج: 308.0

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ: 304.5

تربية نوعية الفيوم: 304.0

اقتصاد منزلى العريش: 304.0

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم: 303.5

حقوق انتساب موجه حلوان: 303.0

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية: 295.0

دار العلوم المنيا: 294.5

دار العلوم انتساب موجه أسوان: 292.0

أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر: 292.0

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة: 262.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان: 262.0

تربية رياضية بنين بني سويف: 261.5

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة: 261.0

تربية رياضية بنين حلوان: 261.0

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2020 (القسم العلمي)

طب المنوفية بشبين الكوم: 405.5

هندسة بترول وتعدين السويس: 405.5

طب جنوب الوادي: 405.0

طب الزقازيق: 405.0

طب طنطا: 405.0

طب القاهرة: 405.0

طب سوهاج: 405.0

طب عين شمس: 404.5

طب الإسكندرية: 404.5

صيدلة عين شمس: 401.5

صيدلة الإسكندرية: 401.0

صيدلة بور سعيد: 401.0

طب بيطري دمنهور: 398.5

طب بيطري القاهرة: 398.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 398.5

طب بيطري الإسكندرية: 398.0

طب بيطري الوادي الجديد: 398.0

طب بيطري مطروح: 398.0

طب بيطري مدينة السادات: 398.0

هندسة سوهاج: 389.5

هندسة كفر الشيخ: 389.5

هندسة بنها بشبرا: 389.5

هندسة بور سعيد: 389.5

هندسة الإسكندرية: 389.5

تمريض بني سويف: 383.0

تمريض حلوان: 383.0

تربية المنصورة: 383.0

فني تمريض طنطا: 382.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا: 358.5

علوم حلوان رياضة: 358.0

علوم طنطا رياضة: 358.0

وخصصت وزارة التربية والتعليم المصرية، رابطا مباشرا عبر موقعها الرسمي لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2019-2020.

وصرح وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة أعلى من العام السابق، إذ بلغت نحو 81.5% هذا العام.

بينما أشار إلى أن نحو 18% من طلاب الثانوية العامة، حصلوا على مجموع أكثر من 95% إلى أقل من 100%.