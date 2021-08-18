تراند اليوم : فيديو حادث القطار في محطة رمسيس بمصر

فيديو حادث القطار في محطة رمسيس بمصر المثير للجدل تحميل وتنزيل فيديو حادث القطار كامل،ونشر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة الاصطدام المروّع للقطار في محطة رمسيس وسط القاهرة، الأربعاء، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وظهر القطار في الصور التي سجلتها عدسات المراقبة، يتقدم بسرعة قبل الاصطدام بالمحطة وتناثر الشظايا التي حجبت الرؤية.

كما أظهر الفيديو انفجارا وألسنة لهب، نجمت عن اشتعال الوقود. وقال التلفزيون المصري إن الحادث أسفر عن مقتل 25 شخصا، وأكثر من 40 مصابا.

وأمرت هيئة السكة الحديدية بإخلاء مباني محطة مصر بالكامل، بعدما أوقفت حركة القطارات مؤقتا.

ووصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى موقع الحادث، وتعهد في تصريحات للصحفيين بالتحقيق ومحاسبة المتسببين في أي تقصير أو إهمال.

وقال مدبولي إن ما وصفه بـ"عهد الصمت" قد انتهى فيما يتعلق بالتقصير والإهمال، متوعدا بحساب "عسير" للمسؤولين عن حادث قطار أودى بحياة أكثر من 20 شخصا في القاهرة.