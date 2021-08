تراند اليوم : شاهد- اسمهان الكرجوسلي رسامة كاريكاتير ورسوم متحركة وصانعة دمى خزفية

لندن – بريطانيا

اسمهان الكرجوسلي رسامة كاريكاتير ورسوم متحركة وصانعة عرائس يدوية من السيراميك او الخزف. تخرجت من كلية الفنون الجميلة من جامعة دمشق سو يا ومن جامعة سنترال سانت مارتين في لندن 2D انيميتر.

تعد من اوائل النساء العربيات بصناعة الدمى الخزفية وترميم الدمى الخزفية الانتيك بمستشفى العرائس الذي تصنع وترمم به عرائسها. دخلت مسابقة المجموعة العربية لأفضل مبدع في العالم واختيرت من بين المرشحين في الفن التشكيلي اختصاص سيراميك.

اسمهان هي فنانة و مبدعة مرشحة للفوز بمركز متقدم في مسابقة جائزة أفضل فنان تشكيلي عربي في العالم لعام ٢٠٢١ الذي تنظمها و تنفذها المجموعة العربية، الموضوع الذي تقدمت به هو عن التراث الشرقي العربي وتضم المجموعة راقص المولوي او الرقص الصوفي والعاب عن الازياء العربية الخليجية وأزياء سورية وفلسطينية..

ننشر لكم فيديوا المشاركة بالأسفل لكي تشاهدوا الابداع. لكي تدلو بصوتكم لاسمهان الرجاء الدخول على موقع مسابقة المبدعين العرب على موقع الفيس بوك و عن طريق خدمة الواتس اب ووسائل اخرى.

لكي تفوز اسمهان بالمسابقة هي تحتاج الى أصواتكم و التصويت بالمسابقة مازال قائما و مفتوحا أمامكم.

Search for the Arab Group on Facebook

اسهل واسرع طريقة للتصويت هي على الواتس آپ:

اولاً: اضافة رقم “المجموعه العربيه العالميه” الى لائحة ارقام اصدقائك على الهاتف: 00447477771773

ثانياً: ادخل على صفحتهم على الواتسآپ

اكتب التالي: أصوّت ل اسم العمل: سحر الشرق في لباس الشرق رقم المرشح/ العمل الذي تريد التصويت له وهو هنا التالي: 1729. اذكر اسم المصوّت: (اسمك) ثم “ارسل”.

تقول اسمهان، الدمية التي صنعتها هي واحدة من مجموعة عشرة دمى تمثل التراث الشرقي العربي، الدمية تمثل الرقص المولوي الصوفي وهو مايعرف برقص الدراويش الفقراء إلى الله الذي أسس له جلال الدين الرومي وهو عبارة عن الدوران حول النفس من أهم ما تركه لنا التراث العربي الإسلامي والذي اعيد احياؤه بغزارة

صنعت اسمهان الدمية يدويا بنفس اسلوب عمل الدمى السيراميكية التقليدية الانتيك التي كانت متبعة منذ حوالي قرنين من الزمان