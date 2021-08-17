تراند اليوم : «أوفبيتورز» للسياحة تطلق عملياتها بالإمارات

«أوفبيتورز» للسياحة تطلق عملياتها بالإمارات

دبي (الاتحاد) - أطلقت شركة أوفبيتورز للسياحة أمس، عملياتها في الإمارات بتقديم رحلات إلى مجموعة وجهات في مناطق، غالباً ما تستبعدها شركات السياحة الأخرى، وتسعى الشركة لاستهداف محبي المغامرة ممن يرغبون في عيش تجربة سفر حقيقية خارجة عن نطاق السفر المترف والنمط السياحي المعهود. وتبدأ الشركة وجهاتها باليمن وأفغانستان وإقليم كردستان العراق وتعرض أولى رحلاتها إلى «مدينة صنعاء اليمن ومناطقها المجاورة»، وهي جولة سياحية مصمّمة للمسافرين الذين يتوقون لاستكشاف المنطقة مع توافر الأمن والسلامة تامة.

وقال ديفيد باتلر الرئيس التنفيذي لشركة أوفبيتورز، إن الشركة تعطي الأولوية لأمن جميع المسافرين وسلامتهم، حيث تقام الرحلات بالتعاون مع الشرطة السياحية والهيئات اللوجستية حرصاً على إبقاء السياح بمنأى عن أي خطر محتمل.

وتضم قائمة الوجهات التي تعتزم شركة أوفبيتورز إطلاقها في الأشهر القليلة القادمة باكستان وطاجيكستان وأرمينيا وغيرها. تشتمل برامج سائر الرحلات على المأكولات والمشروبات والنقل والإقامة. وتتنوع الكلفة استناداً إلى البلد ومدة الرحلة المنشودة.