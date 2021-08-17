تراند اليوم : الأخبار السيئة تزيد الوزن

غزة / الخليج 365 / وكالات

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية أن الاخبار السيئة والمزعجة التى يتعرض لها العديد من الأشخاص قد تدفعهم إلى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بشراهة فى محاولة لتناسى التوتر والضغط العصبى الواقع عليهم.

وجدت الدراسة أن الانسان يستعد لا شعوريا لاستقبال تلك الرسائل والاخبار، بخلاف الاشخاص الذين يأخذون تلك الرسائل التى تبعثها الطبيعة عبرة لهم فيعكفون على تناول الطعام ما يقرب من 40 % أكثر من الاشخاص المحايدين.

كما أوضحت الدراسة ان مذاق الطعام ليس السبب فى تناوله بشراهة بينما هو الشوق والضعف تجاه السعرات الحرارية

قال جوليانو لاران قائد الفريق الذي أجرى الدراسة "إن نتائج الدراسة تأتي في وقت تتعافى فيه البلاد ببطء من الهجمة السلبية التى شنتها إعلانات الحملة الرئاسية والتى طرحت بعض المواضيع مثل ضعف الاقتصاد، العنف المسلح، والحرب، والانقسامات السياسية العميقة.

أضاف لاران أن هذا النوع من الرسائل السلبية والأخبار السيئة تجعل الناس يتناولون المزيد من السعرات الحرارية ضمن أسس غريزة البقاء على قيد الحياة .