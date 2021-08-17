تراند اليوم : دماغ المرأة أصغر حجماً من الرجل لكن أكثر كفاءة

غزة /الخليج 365/وكالات

أكدت دراسة حديثة اجرتها جامعتا لوس انجلوس ومدريد ان النساء يجب الا يشعرن بالقلق حيال الجدل المثار حول صغر حجم مخ المرأة مقارنة بالرجل بنسبة 8%.

فقد أفادت الدراسة ان عقول النساء اكثر كفاءة من عقول الرجال، وان كانت اقل حجماً، فالحجم لا يؤثر بتاتاً على القدرة العقلية للإنسان.

وقام الباحثون من خلال دراستهم باجراء سلسلة من اختبارات الذكاء على الرجال والنساء، فعلى الرغم من النظرية العلمية التي تقول ان عقول النساء اقل حجما من عقول الرجال فان اداء النساء كان افضل في اختبارات الاستدلال الاستقرائي، وبعض المهارات العددية، في حين كان اداء الرجال افضل في خوض اختبارات الذكاء المكاني الذي يتمثل بالقدرة على ادراك العالم البصري المكاني بدقة.