تراند اليوم : فنادق دانات» تستعرض توسعاتها السياحية في أبوظبي خلال مشاركتها بمعرض برلين

فنادق دانات» تستعرض توسعاتها السياحية في أبوظبي خلال مشاركتها بمعرض برلين

أبوظبي (وام)

كشفت فنادق ومنتجعات دانات التابعة للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عن مشروعات سياحية هامة لها في أبوظبي، مشيرة إلى تحقيقها نتائج مهمة خلال مشاركتها بمعرض “بورصة السفر العالمية” في برلين .

وذكر وليد نيكولاس هاروني مدير قسم الفنادق في سلسلة فنادق ومنتجعات دانات في تصريحات لوكالة أبناء الامارات “وام”، أن التوسعات الجديدة في فندق ومنتجع شاطئ الراحة في أبوظبي الذي تديره سلسلة فنادق ومنتجعات دانات تشكل إضافة نوعية للمنتجع وللسياحة الراقية في أبوظبي.

وقال “إن المجموعة بدأت مشروعاً لتوسعة منتجع دانات جبل الظنة لبناء 30 شاليها جديداً علي البحر وإضافة 100 غرفة فندقية الي منتجع الظفرة”، مضيفاً أنه سيتم في الربع الثالث من هذا العام افتتاح فندق دانات ريزدنس للشق الفندقية والذي يضم 200 شقة مفروشة ديلوكس.

ولفت إلى أن التوسعات الجديدة أضافت 144 غرفة وجناحا وثلاثة مطاعم جديدة إلى منتجع شاطئ الراحة لاستيعاب المزيد من الزوار من داخل الامارات وخارجها.

واعتبر هاروني أن التوسعة تمت في زمن قياسي لمواكبة النمو السياحي في أبوظبي وتوفير احتياجات الزوار الراغبين في قضاء عطلاتهم وأعمالهم في فندق ومنتجع شاطئ الراحة.

وذكر أن المبنى الجديد للمنتجع يتميز بالأجنحة الجديدة الفاخرة وجمال التصميم وروعة الألوان وهي مكونة من غرفتي نوم أو غرفة نوم واحدة وصالون وجلسات مفتوحة توحي لزائريها بالرفاهية المطلقة.

وأشار إلى أنه بعد اكتمال مشروع التوسعة ارتفع عدد الغرف والأجنحة والفيلات الي 280 ليصبح فندق ومنتجع شاطئ الراحة متصدراً لسياحة النخبة الراقية في إمارة أبوظبي.

وذكر أن وقوع المنتجع علي شاطئ خاص طوله 900 متر، إضافة الي إحاطته بعشرات الهكتارات من الحدائق والأشجار جعله الأكثر جذباً للعائلات ورجال الأعمال من الامارات والمنطقة الخليجية وأوروبا.

ونوه هاروني إلى انتهاء أعمال التطوير والتحديث في دانات منتجع العين بمدينة العين، مؤكداً أنه تم إعادة تطوير كافة غرف وقاعات الفندق، موضحاً أن المجموعة تخطط لإدارة فنادق ومنتجعات في مدن الامارات اعتباراً من العام الحالي 2013 بعد نجاحها في امارة أبوظبي.

وحول النتائج التي حققها الوفد في برلين قال “إن المجموعة عقدت أكثر من 65 اجتماعا خلال الأيام الثلاثة الماضية مع مسؤولي شركات السفر والسياحة المتخصصة الألمانية والأوروبية لإرسال مجموعات سياحية إلى أبوظبي” . وأشار إلى أن المجموعة ركزت خلال معرض برلين علي التعامل مع شركات الحجز عبر الانترنت باعتباره الوسيلة الأفضل والأكثر انتشارا في العالم اليوم. وتطرق إلى التعاون مع العديد من شركات التسويق والتجارة الالكترونية العاملة في قطاع السياحة والسفر في أوروبا.