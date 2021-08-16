الاكثر متابعة اليوم - زاهية دهار أشهر داعرة وطليقة رياض محرز باطلالة بورنو – صور

زاهية، على ما يبدو نسيت عروقها الجزائرية، ودين الإسلام، الذي نشأت عليه، وأصبحت ممثلة إباحية، تعمل على تحريك مشاعر المكبوتين من خلال الصور الفاضحة التي تنشرها يوميا عبر صفحاتها.

أيضا طليقة لاعب منشيستر سيتي، ومنتخب الجزائر لكرة القدم، رياض محرز، عارضة الأزياء الهندية، ريتا جوهال، ومنذ إنفصالها عن محرز، أصبحت متحررة جدا، لا تتوقف عن إثارة غضب طليقها بصورها الفاضحة.

ريتا، أصبحت مثل ممثلات البورنو، وعارضات مجلة(بلاي بوي)، تنشر صورا تظهر مفاتنها بطريقة مبالغ فيها، لكن هذا أمر عادي بالنسبة لها، لأنها تستعمل جسدها لإستدراج ضحاياها، فهي من خانت زوجها محرز مع رياضيين عالميين، وتسبب هذا في طلاقهما منذ سنة.

نذكر أن، رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، والحسناء البريطانية، تايلور وارد، أعلنا خطوبتهما بصفة رسمية، حيث قدم لها خاتما ماسيا سعره يفوق، ال400 ألف جنيه إسترليني.

سليمان البرناوي – الجزائر