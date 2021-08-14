تراند اليوم : علمي طفلك النطق

المشرق

يبدأ الطفل عادة بالتمتمة من الأشهر الأولى من عمره حتى يبدأ باستخدام الكلمات البسيطة ما بين العام الأول والشهر الخامس عشر من ولادته. لكن الجدير بالذكر أنه لا يجب القلق في حال تخطّى الطفل هذا العمر ولم يتمكّن من النطق بأي كلمة طالما أنه يفهم ويستوعب كل ما تقولينه له. كل ما يحتاج إليه الطفل في هذه الفترة هو القليل من الصبر والدعم والمساعدة والتشجيع. تقدم لك "عائلتي" ما هي طريقة تعليم الاطفال النطق.

تتعدّد كثيرًا الطرق لتعليم الطفل على النطق ومن أبرزها:

- تشجيع الطفل على اللعب والتفاعل مع غيره إذ يمكنه أن يتعلم كثيرًا أثناء اللعب

- التحدّث مع الطفل وكأنك تتحدثين مع شخص كبير وعدم التكلّم بلغته لأن ذلك من الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى تأخر النطق

- غناء بعض الأغاني أمام الطفل الأمر الذي سيعوّده على سماع جمل كاملة

- القراءة أمام الطفل منذ بلوغه العام الأول من عمره. فعلى رغم أنه لن يفهم شيئًا، إلا أنه سيستمتع بالصوت وسيستمع إلى الكلمات التي تقولينها ومن ثمّ قد يحاول تقليدك. كما قد يفهم ما تقولينه من خلال تعابير وجهك

- تكرار الكلام يساعد الطفل على الكلام

- التحدث مع الطفل عن كل شيء يراه ويلمسه ويسمع عنه أو يشير إليه. والجدير بالذكر أن لا يجب حصر معرفته بالألوان والأشكال والأرقام فقط

- تحفيز الطفل على الكلام من خلال مساعدته على قول اسم أي شيء يريد أن يلمسه أو أخذه من ملابس أو ألعاب أو حتى طعام.