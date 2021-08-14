تراند اليوم : فوائد المريمية العلاجية ...تعرف عليها

المشرق / وكالات

تعد المريمية نباتاً شهيراً في مجال الاستخدامات الطبية، قديماً وحديثاً، يكثر في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يزرع على مدار السنة، ويزهر في الربيع وأوائل الصيف.

تتعدّد فوائد المريمية، ولعلّ أبرزها:

_ علاج اضطرابات الهضم وزيادة الإفرازات في المعدة.

_ الحدّ من اضطرابات الدورة الشهرية وانقطاع الطمث.

_ التخفيف من التعرّق الليلي الزائد والهبّات الساخنة التي تعاني منها النساء في سن اليأس.

_ التخفيف من آلام اللثة واللوزتين والحلق وعسر الهضم والسكري.

_ علاج الربو ومنع ضعف الرئتين والحد من الإصابات المتكررة بالرشح والحساسية وأزمات الصدر.

_ تنشيط الدورة الدموية.

_ التخفيف من أعراض الاكتئاب والإرهاق العصبي.

وصفتان طبيعيتان من المريمية:

لعلاج النفخة وعسر الهضم: تضاف قبضة يد من أوراق المريمية في ليتر من الماء الساخن بدرجة الغليان، ثم يغطى الوعاء. بعد 10 - 15 دقيقة، يُصفّى ويُشرب كوب صغير منه، بمعدل 3 - 4 مرات يومياً.

لتقوية اللثة: تؤخذ قبضة يد من أوراق المريمية المجففة، وتغلى لمدة 5 دقائق في ليتر من الماء، ثم تترك لتبرد وتصفّى. يُستعمل الخليط للغرغرة، فيعالج التهاب اللثة وقروح الفم، بالإضافة إلى القضاء على رائحة الفم الكريهة.