تراند اليوم : حراسة مسلحة لآخر ذكر وحيد القرن الأبيض في العالم

لندن / وكالات / مشرق نيوز

عيش آخر ذكر من وحيد القرن الأبيض في العالم تحت حراسة مسلحة لمدة 24 ساعة في محمية بكينيا، وذلك لحمايته من الصيادين، وفقا لما نشرت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية.

ويتم حراسة وحيد القرن الابيض الذي يدعى "سودان" من قبل 4 جنود في كينيا، ومعه اثنان آخران من الإناث من نفس فصيلته.

وفقاً للصحيفة فان هؤلاء الثلاثة (سودان واناث وحيد القرن) يضاف اليهم اثنان آخران من الاناث يشكلون اخر خمسة من فصيلة وحيد القرن البيضاء في العالم، علما ان الاثنين الاخرين موجودان تحت الحراسة ايضاًَ.

وتم تزويد مكان حماية "سودان" باجهزة حركة من اجل حمايته من الصيادين ومراقبة جميع تحركاته ولتجنب وقوع اي خطأ.

قال احد الجنود الذين يحرسون "سودان" ويدعى سيمور "ادى ارتفاع الطلب على قرون وانياب وحيد القرن الى ازدياد محاولات الصيد بدون إذن، ونحن نخاطر بحياتنا لصد المحاولات الكثيرة لصيد مثل هذه الحيوانات".

وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة، فانه كان يوجد في السابق اكثر من 2000 من وحيد القرن الأبيض في آواخر العام 1960، ولكن مع ازدياد عمليات الصيد تبقى فقط 15٪ منهم في العام 1980، ولم يتبق سوى 5 فقط في العام 2015.

وذكرت المنظمة ان 54 من وحيد القرن الابيض قتلوا في العام 2014 من قبل الصيادين.