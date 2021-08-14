تراند اليوم : فيديو :(الجزيرة) تفاجىء سلمان العودة بإبنه الذى لم يره منذ 4 سنوات

الدوحة / وكالات / مشرق نيوز

فوجيء الشيخ الدكتور سلمان العودة بحضور ابنه "عبدالله" الذي لم يره منذ أربعة أعوام للمحاضرة التي ألقاها على المسرح المكشوف بالحي الثقافي "كتارا" في دولة قطر.

وكان منسقو المحاضرة قد دعوا ابن الشيخ العودة الذي يواصل دراسته في أمريكا دون أن يعلم والده بوجوده ضمن الحضور، وفي أثناء المحاضرة استأذنه المقدم في تلقي سؤال من الجمهور؛ ليفاجأ بصوت ابنه الذي تقدم للمسرح مباشرة وعانق والده.

يذكر أن المحاضرة كانت بعنوان "شهداء على الناس"، وتناولت الظروف التي تمر بها البلدان العربية والإسلامية، وشهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً.